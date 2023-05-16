Німеччина передала для ЗСУ ще 34 пікапи

Міністерство закордонних справ Німеччини за останні три тижні передало на фронт українським військовим ще 34 пікапи протягом останніх трьох тижнів.

У посольство Німеччини зазначили, що мобільність є важливим фактором обороноздатності та стійкості України.

"Для посилення Сил безпеки України МЗС Німеччини надало ще 34 пікапи за останні три тижні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Уряд Німеччини сформував черговий пакет військової допомоги для підтримки України на суму близько 2,7 мільярда євро. Це - найбільший пакет військової допомоги від початку війни.

Зазначається, що пакет міститиме:

18 колісних гаубиць;

озброєння для протиповітряної оборони: чотири системи IRIS-T SLM + 12 пускових установок IRIS-T SLS + ракети;

артилерійські боєприпаси;

30 бойових танків Leopard 1A5;

20 бойових машин піхоти Marder;

понад 100 бойових броньованих машин.

У Німеччині наголосили, що там твердо стоять на боці України.