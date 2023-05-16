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Німеччина передала для ЗСУ ще 34 пікапи

Німеччина передала для ЗСУ ще 34 пікапи
У Німеччині наголосили, що стоять на боці України. Фото: Тwitter.com/GermanyinUA

Міністерство закордонних справ Німеччини за останні три тижні передало на фронт українським військовим ще 34 пікапи протягом останніх трьох тижнів.

У посольство Німеччини зазначили, що мобільність є важливим фактором обороноздатності та стійкості України.

"Для посилення Сил безпеки України МЗС Німеччини надало ще 34 пікапи за останні три тижні", - йдеться в повідомленні.

Фото 2 — Німеччина передала для ЗСУ ще 34 пікапи

Нагадаємо, Уряд Німеччини сформував черговий пакет військової допомоги для підтримки України на суму близько 2,7 мільярда євро. Це - найбільший пакет військової допомоги від початку війни. 

Зазначається, що пакет міститиме:

  • 18 колісних гаубиць;
  • озброєння для протиповітряної оборони: чотири системи IRIS-T SLM + 12 пускових установок IRIS-T SLS + ракети;
  • артилерійські боєприпаси;
  • 30 бойових танків Leopard 1A5;
  • 20 бойових машин піхоти Marder;
  • понад 100 бойових броньованих машин.

У Німеччині наголосили, що там твердо стоять на боці України.

Автор:
Тетяна Гойденко