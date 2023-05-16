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Німеччина передала для ЗСУ ще 34 пікапи
Міністерство закордонних справ Німеччини за останні три тижні передало на фронт українським військовим ще 34 пікапи протягом останніх трьох тижнів.
У посольство Німеччини зазначили, що мобільність є важливим фактором обороноздатності та стійкості України.
"Для посилення Сил безпеки України МЗС Німеччини надало ще 34 пікапи за останні три тижні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Уряд Німеччини сформував черговий пакет військової допомоги для підтримки України на суму близько 2,7 мільярда євро. Це - найбільший пакет військової допомоги від початку війни.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що пакет міститиме:
- 18 колісних гаубиць;
- озброєння для протиповітряної оборони: чотири системи IRIS-T SLM + 12 пускових установок IRIS-T SLS + ракети;
- артилерійські боєприпаси;
- 30 бойових танків Leopard 1A5;
- 20 бойових машин піхоти Marder;
- понад 100 бойових броньованих машин.
У Німеччині наголосили, що там твердо стоять на боці України.