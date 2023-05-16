Германия передала для ВСУ еще 34 пикапа

Министерство иностранных дел Германии за последние три недели передало на фронт украинским военным еще 34 пикапа за последние три недели.

В посольстве Германии отметили, что мобильность является важным фактором обороноспособности и устойчивости Украины.

"Для усиления Сил безопасности Украины МИД Германии предоставил еще 34 пикапа за последние три недели", - говорится в сообщении.

Напомним, Правительство Германии сформировало очередной пакет военной помощи для поддержки Украины на сумму около 2,7 миллиарда евро. Это самый большой пакет военной помощи с начала войны.

Отмечается, что пакет будет содержать:

18 колесных гаубиц;

вооружение для противовоздушной обороны: четыре системы IRIS-T SLM+12 пусковых установок IRIS-T SLS+ ракеты;

артиллерийские боеприпасы;

30 боевых танков Leopard 1A5;20 боевых машин пехоты Marder;с

выше 100 боевых бронированных машин.

В Германии подчеркнули, что там твердо стоят на стороне Украины.