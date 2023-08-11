Техосмотр для частных автомобилей: когда введут и к чему готовиться водителям

Украина в рамках взятых на себя евроинтеграционных обязательств должна была вернуть техосмотр для частного транспорта с сентября 2022 года, но из-за полномасштабного российского вторжения этот вопрос отложили до конца военного положения. Сейчас на рынке ходят слухи, что техосмотр будет возвращен уже в 2024 году. Редакция "Delo.ua" решила разобраться в перспективах восстановления техосмотра для частного транспорта, как он будет происходить и сколько будет стоить.

После обретения независимости в Украине был введен обязательный техосмотр (ТО) всех автомобилей. Однако, из-за чрезмерного государственного регулирования в области автомобильных перевозок, Верховная Рада в июле 2011 года освободила от его прохождения частные легковые автомобили, прицепы (полуприцепы), мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравненные к ним транспортные средства.

Освобождение от обязательного техконтроля не касается транспортных средств, используемых для коммерческих перевозок людей и грузов. Согласно действующим правилам, раз в два года техосмотр проходят автомобили для коммерческого использования, автобусы и специализированные транспортные средства. Грузовики с полной массой от 3,5 тонн, прицепы к ним и автомобили такси проходят техосмотр ежегодно.

Однако в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом Украина обязалась вернуть техосмотр всем автовладельцам аналогично действующим в ЕС требованиям , прописанные в Директивах ЕС №40 и №45. Эту евроинтеграционную норму страна должна была утвердить в 2022 году, но из-за полномасштабного российского вторжения новацию отложили до окончания военного положения.

Мининфраструктуры еще до начала большой войны предпринимало попытки подготовить соответствующие законопроекты №7317 от 17 ноября 2017 года и №7317/П от 30 мая 2019 года, но они не прошли согласование в Государственной регуляторной службе и не дошли до рассмотрения в парламенте. В 2021 году министерство предложило третий вариант законопроекта, но его пока даже не зарегистрировали в ВРУ.

Процесс техосмотра, иллюстративный фото. Источник: https://centr-avto.com.ua/

Впрочем, для понимания видения профильным министерством возможного процесса восстановления техосмотра, следует привести некоторые положения документа от Мининфраструктуры. По всей вероятности, именно эти определения и сроки прохождения ТО станут базой для нового законопроекта, который в будущем одобрит парламент.

Какие ТС потенциально обяжут проходить техосмотр?

Частные легковые автомобили – через 4 года с даты изготовления, в дальнейшем каждые 2 года ;

с даты изготовления, в дальнейшем каждые ; Грузовики и дома на колесах с полной массой от 3,5 тонн , спецтранспорт, такси – через 1 год с даты изготовления, в дальнейшем ежегодно ;

, спецтранспорт, такси – через с даты изготовления, в дальнейшем ; Грузовики полной массой до 3,5 тонн , колесные тракторы – через 4 года с даты изготовления, в дальнейшем каждые 2 года ;



, колесные тракторы – с даты изготовления, в дальнейшем каждые ; Автобусы с количеством сидячих мест более восьми; транспортные средства, перевозящие опасные грузы – через 1 год с даты изготовления, в дальнейшем каждые 6 месяцев ;



с даты изготовления, в дальнейшем каждые ; Мототранспорт – через 2 года с даты изготовления, в дальнейшем каждые 2 года.



Следует уточнить, что сейчас уже действует большинство указанных параметров, касающихся коммерческих ТС, а прохождение соответствующего ТО является обязательным для их владельцев.

Категории ТС, потенциально не подлежащие техосмотру:

Транспорт с конструкционной скоростью до 25 км/ч или объемом двигателя до 50 куб. см ;

или объемом двигателя до ; Спортивные автомобили, коллекционный и ретротранспорт, не предназначенный для использования на улично-дорожной сети;

Дипломатические ТС;

Колесные тракторы и ТС для агропромышленного комплекса, спецтранспорт для перевозки аттракционов с максимальной конструктивной скоростью не более 40 км/ч ;

; ТС, пригодные к эксплуатации по результатам соответствующей проверки, проведенной согласно подписанным Украиной международным договорам.

Мининфраструктуры также предлагает проводить внеплановые ТО при перерегистрации ТС в случае смены собственника; его переоборудования или ДТП с участием автомобиля.

Среди прочего предлагается ввести придорожные проверки, когда уполномоченные лица смогут проверять транспортные средства на пригодность к эксплуатации. В случае несогласия водителя пройти осмотр, свидетельство о пригодности ТС к эксплуатации будет отменено.

За невыполнение вышеуказанных требований министерство предлагает штрафовать водителей на 3,4 тыс. грн, а в случае повторного нарушения в течение года – на 17 тыс. грн. Для должностных лиц такое нарушение влечет штраф в размере 17-34 тыс. грн.

Какие изменения порядка техосмотра можно ожидать с 19 августа?

Кабинет министров 19 мая 2023 года принял постановление №514, которым внес изменения в процесс обязательного технического контроля ТС с целью борьбы с коррупцией и приведение его в соответствие с законодательством ЕС. Постановление вступит в силу через три месяца со дня его официального опубликования, а именно 19 августа 2023 года. Оно вносит следующие изменения:

Процесс техосмотра теперь будет фиксироваться на видео для обеспечения более точного контроля;

для обеспечения более точного контроля; Материалы видеофиксации будут храниться у субъекта проведения технического контроля;



Ссылки на файлы с видеофиксацией ТО будут загружаться в общегосударственную базу данных;

Доступ к данным с видеофиксацией получат органы государственной власти, местного самоуправления, юридические лица и граждане;

Вводится электронный протокол, согласно которому вся информация о техническом осмотре автомобиля будет находиться в Едином государственном реестре МВД . Это должно обеспечить защиту от подделки протоколов;

. Это должно обеспечить защиту от подделки протоколов; Необязательность получения бумажной копии протокола. Водители смогут получать их по желанию. Бланк протокола стандартного образца будет необходимо приобрести за счет автопредприятия;

Упрощение регистрации переоборудованных автомобилей. Автоперевозчикам для подачи заявлений на переоборудование больше не нужно будет подавать копию техпаспорта и копию акта проведения техосмотра.

В МВД отмечают, что выборочный просмотр материалов видеофиксации исключит возможность проведения фиктивных проверок технического состояния автомобилей, что существенно усилит безопасность дорожного движения.

Данное постановление имплементирует в украинское законодательство часть требований евродирективы 2014/45/ЕС по объемам проверки технического состояния транспортных средств, но не вводит обязательный техосмотр для автомобилей частных владельцев.

Когда власти могут принять закон об обязательном техосмотре всех авто?

Народный депутат Юлия Клименко, первая заместитель главы парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре пояснила в комментарии для издания, что прежде чем стать членом ЕС, Украина все равно должна ввести обязательный техосмотр для частных автомобилей . Вопрос не отложили на неопределенное время, и сейчас ведомства согласовывают конфигурацию и текст соответствующего документа, который будет внесен в ВРУ на рассмотрение.

Этот закон не отложен, потому что это наши обязательства по Соглашению об ассоциации. Чтобы стать членом ЕС, нам так или иначе нужно имплементировать эту норму. Поэтому это вопрос времени, когда ее имплементируют, а также вопрос формы, в которой ее имплементируют. Юлия Клименко нардеп, первая замглавы Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры

Она напомнила, что Мининфраструктуры уже публиковало законопроект о возвращении обязательного техосмотра на своем сайте для общественного обсуждения, и затем он обсуждался в других госведомствах. Однако вносить его в парламент должен Кабмин, поскольку это евроинтеграционный законопроект, и само правительство имеет полное видение соответствия документа европейским нормам. Кроме того, Кабмин должен разработать такой текст документа, чтобы он не противоречил уже действующим законам.

Из-за этого текст законопроекта сейчас "бродит в правительственных дебрях", так как к нему было подано много замечаний и предложений от других министерств, объяснила Юлия Клименко.

В общем, вопрос возобновление общего ТО для автомобилей отмечено в плане работы Комитета на четвертый квартал этого года. Сейчас профильный комитет ожидает регистрацию согласованной версии документа в ВРУ со стороны правительства.

"Безусловно, мы будем требовать, чтобы возвращение техосмотра не произошло вместе со старыми коррупционными схемами по сертификации, придворными компаниями по проведению ТО и т.п. Поэтому если обязательный техосмотр и придет, то придет в европейской форме, когда ты можешь пройти его, не прибегая к коррупционным методам", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, общий техосмотр никогда не был популярен у украинских водителей, которые до 2011 года раз в два года сталкивались с его коррупционной природой, а сам процесс проверки автомобилей был большой "кормушкой" для многих поколений чиновников. Поэтому ТО не может вернуться в предыдущем виде, а должно внедряться по европейским правилам, где отсутствует возможность купить талон техосмотра на неисправный транспорт – там это сугубо техническая процедура.

Техосмотр для частных авто появится не раньше второй половины 2024 года. Собеседница издания объясняет, что восстановлению общего техосмотра будет предшествовать законотворческая работа, которая займет определенное время.

Если Кабмин предоставит на рассмотрение соответствующий законопроект, он попадет на рассмотрение профильного комитета в четвертом квартале 2023 года, и пока "зайдет" в сессионный зал и пройдет второе чтение, это займет некоторое время. Обычно в ноябре-декабре рассматриваются не вопросы техосмотра автомобилей, а бюджетные законопроекты для сбалансирования расходов на 2024 год.

Я думаю, что повестка дня будет настолько забита, что этот законопроект будет перенесен на начало 2024 года. Я сомневаюсь, что он будет утвержден в финальном варианте до конца года. Разве что этот закон будет одним из краеугольных камней, который Еврокомиссия потребует для одобрения. Пока мы такого не наблюдаем". Юлия Клименко нардеп, первая замглавы Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры

Когда закон начнет действовать? Обычно законы вступают в силу от трех до шести месяцев с момента его подписи президентом. Поэтому, даже если закон о техосмотре будет быстро принят в декабре 2023 года, то начнет полноценно действовать со второй половины 2024 года.

"Сейчас мы пытаемся делать так, чтобы все сложные и неоднозначные для общества евроинтеграционные законопроекты начинали действовать уже после окончания военного положения, потому что у нас сейчас есть куда тратить свободные ресурсы и энергию", – уточняет нардеп.

В целом, возвращение техосмотра должно стать прозрачным механизмом контроля исправности автомобилей, но осталось еще понять, в какой редакции законопроект видят в Мининфраструктуры, Кабмине, и какой его текст будет согласован с Еврокомиссией перед подачей на рассмотрение в ВРУ.

Украинская специфика: "Евробляхи" и пикапы для ВСУ

Нардеп добавляет, что, хотя Украина и должна ориентироваться на ЕС в вопросе контроля за техническим состоянием автомобилей, прямое копирование законодательства соседей невозможно. Причиной тому является большое количество на дорогах Украины 25-30-летних евроблях (бывших растаможенных или до сих пор нерастаможенных автомобилей), восстановленных "битков" с американских аукционов, а также пикапов и внедорожников, завезенных для нужд ВСУ. Подобные автомобили чаще всего просто не пройдут техосмотр по европейским регламентам.

"В Украине достаточно старый автопарк, и нам нужно думать, что с этим делать. Вопрос усложняется техникой, завезенной для ВСУ, с правым рулем, например. То есть надо будет думать, что делать со всем, что мы с такими сложностями пригоняли из Европы и Азии. И об автомобилях на непонятных номерах нужно думать, но сначала нужно победить страну-агрессора", - подчеркивает Юлия Клименко.

Что касается военных пикапов и внедорожников, то эта категория автомобилей регистрируется по отличным от гражданского транспорта правилам, а именно проходит официальную ведомственную регистрацию на военные предприятия или воинские части.

Иногда военная техника вообще не зарегистрирована, ведь достаточно сложно поставить на баланс воинской части автомобили или дроны, не предусмотренные ее штатным распорядком. К сожалению, существующую процедуру ведомственной регистрации невозможно пройти за полгода, и это вопрос к Минобороны, которое должно было упростить процедуру постановки на баланс подобной техники, которая нигде не учитывается.

Когда кончится война, тогда давайте и посмотрим, сколько таких машин останется и будет ездить на наших дорогах. Эти машины действительно недолго живут, они расходный материал, легко уничтожаются и не являются бронированными. Поэтому сейчас нужно просто дать возможность всему транспорту для ВСУ ездить и выполнять боевые задачи. Юлия Клименко нардеп, первая замглавы Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры

Она объясняет, что пока еще рано говорить о финальной конфигурации будущего всеобщего техосмотра, но эта процедура не будет избыточно регулировать существующие нормы, в том числе для таких чувствительных категорий транспорта как "евробляхи" или техника для военных .

Сколько сейчас стоит проверить исправность легковушки?

Чтобы понять, как будет происходить и сколько может стоить техосмотр частной легковушки или микроавтобуса, издание изучило актуальные предложения для аналогичного коммерческого транспорта – легковых машин такси и "бусиков" предпринимателей.

Для сравнения, киевская компания "Техосмотр" предлагает следующие фиксированные цены за проверку исправности авто:

легковые автомобили до 8 мест для сидения - 1095 грн ;

; автобусы более чем на 8 мест для сидения с полной массой до 5 тонн - 1215 грн ;

; автобусы более чем на 8 мест для сидения с полной массой более 5 тонн - 1335 грн ;

; Грузовики и тягачи с полной массой 3,5-12 тонн - 1215 грн.

Дороже всего ТО будет стоить для грузовиков и тягачей полной массой более 12 тонн, которые перевозят опасные грузы - 1620 грн. При этом стоимость техосмотра зависит только от указанного в документах класса автомобиля, и на нее не влияет мощность, престижность или цена автомобиля.

Компьютерная диагностика двигателя, фото иллюстративная. Источник: https://centr-avto.com.ua

В компании рассказали, что процесс техосмотра может занять от 40 минут до 1 часа. Для проведения проверки допускаются полностью укомплектованные автомобили, заправленные всеми эксплуатационными жидкостями и без загрязнений, способных повлиять на результаты ТО.

"Техосмотр" не предлагает услуг по ремонту и регулировке элементов автомобиля, из-за которых он не смог пройти контроль, но многие другие опрошенные компании занимаются также подготовкой ТС к прохождению техосмотра.

В цену услуги входит проверка следующих систем и узлов автомобиля:

Проверяются общие характеристики состояния ТС;

Проверятся факторы и характеристики систем, которые могут отрицательно влиять на окружающую среду;

Проверяется состояние баллона с сжиженным газом (при наличии);



Проверка пневматических шин и колес, запасного колеса;

Стекла, зеркал;

Системы рулевого управления;

Рамы, кузова, других опорных элементов;

Переднего и заднего буксировочных устройств;

Грузовой платформы, кузова, пассажирского кузова или кабины;

Двигателя, системы силовой передачи и механизма управления ею;

Мостов, осей;

Приборов;

Стеклоочистителей и омывателя стекла;



Наружных световых приборов;



Тормозной системы.



По результатам проведения испытаний выдается протокол о прохождении обязательного технического осмотра. В случае, если во время проведения испытаний обнаружены неисправности транспортного средства – выдается акт несоответствия, после чего необходимо выполнить ремонт авто по указанным предписаниям.

Выбрать наиболее удобное территориальное расположение станции для прохождения техосмотра можно на сайте Главного сервисного центра МВД .

Интерактивная карта сертифицированных станций для прохождения техосмотра. Источник: Главный сервисный центр МВД.

Отмеченные на карте сертифицированные станции используют оборудование, необходимое для проверки технического состояния транспортных средств в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды.

Какие выводы?

Подытоживая вышесказанное в статье, можно кратко отметить следующие тезисы: