Підвищення податків: Зеленський ще не вирішив, чи підписуватиме він закон

Президент України Володимир Зеленський ще не вирішив, чи підпише він законопроєкт №11416-д про запровадження нових податків, серед яких і новий розмір військового збору.

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Про це повідомляє ВВС-Україна з посиланням на джерело в Офісі президента.

За даними співрозмовника видання, вже минув термін як для підписання документа, так і для ветування. Хоча спочатку передбачалося, що закон має запрацювати заднім числом ще з 1 жовтня.

Ініціативу критикували як бізнес, громадяни та деякі депутати. Зокрема, лунали сумніви, що всі кошти від військового збору будуть надіслані саме на ЗСУ. Вони запропонували звернути увагу держави на тіньовий сектор замість підвищення податкових ставок.

Деякі експерти вважають, що Зеленський розраховує на отримання коштів від ЄС за рахунок заморожених російських активів.

Напередодні в ЗМІ з’явилася інформація що Зеленський вже понад три тижні утримується від підписання закону про підвищення податків, імовірно, через нові ініціативи голови податкового комітету Данила Гетманцева.

Натомість сам Гетманцев упевнений, що президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт №11416-д, яким збільшуються податки.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному.

Податки зростуть

Нагадаємо, законопроєкт №11416-д передбачає підвищення податків: