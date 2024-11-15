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Підвищення податків: Зеленський ще не вирішив, чи підписуватиме він закон
Президент України Володимир Зеленський ще не вирішив, чи підпише він законопроєкт №11416-д про запровадження нових податків, серед яких і новий розмір військового збору.
Про це повідомляє ВВС-Україна з посиланням на джерело в Офісі президента.
За даними співрозмовника видання, вже минув термін як для підписання документа, так і для ветування. Хоча спочатку передбачалося, що закон має запрацювати заднім числом ще з 1 жовтня.
Ініціативу критикували як бізнес, громадяни та деякі депутати. Зокрема, лунали сумніви, що всі кошти від військового збору будуть надіслані саме на ЗСУ. Вони запропонували звернути увагу держави на тіньовий сектор замість підвищення податкових ставок.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Деякі експерти вважають, що Зеленський розраховує на отримання коштів від ЄС за рахунок заморожених російських активів.
Напередодні в ЗМІ з’явилася інформація що Зеленський вже понад три тижні утримується від підписання закону про підвищення податків, імовірно, через нові ініціативи голови податкового комітету Данила Гетманцева.
Натомість сам Гетманцев упевнений, що президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт №11416-д, яким збільшуються податки.
Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному.
Податки зростуть
Нагадаємо, законопроєкт №11416-д передбачає підвищення податків:
- підвищення з дня набрання чинності законом ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (для військовослужбовців ЗСУ, СБУ, СЗР, ГУР МО, Нацгвардії, прикордонників, УДО та ДССЗЗІ ставку залишили на рівні 1,5% і зберегли звільнення від неї для тих, хто виконує бойові завдання);
- встановлення з 1 жовтня 2024 року військового збору для всіх ФОПів І, ІІ й ІV груп у розмірі 10% від 1 розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень щомісяця);
- встановлення з 1 жовтня 2024 року військового збору в розмірі 1% від доходу для всіх ФОПів та юросіб ІІІ групи єдиного податку;
- повернення до щомісячної замість квартальної об’єднаної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ з 1 січня 2025 року;
- збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік;
- збільшення ставки податку на прибуток для фінансових установ (крім страховиків) з 2025 року;
- встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток (якщо власник юрособа) та ПДФО (якщо власник фізособа) для кожної АЗС у розмірі від 30 до 60 тис. грн;
- прив’язка авансових внесків з податку на прибуток для обмінників до євро;
- збільшення на 14% мінімального податкового зобов’язання для с/г земель та встановлення мінімальної суми такого зобов'язання за 1 га (1400 гривень для ріллі);
- втрата спрощеної системи для IV групи, якщо борг по мінімальному податковому зобов'язанню понад два квартали;
- підвищення ставки рентної плати на видобуток щебню, піску та каоліну;
- збільшення мінімальних роздрібних цін на вина і виноробну продукцію (коньяки та вермути) на 50%;
- звільнення від оподаткування коштів, нарахованих за програмою "Національний кешбек";
- звільнення від ПДФО іноземної допомоги, яку отримують громадяни в інших країнах по тимчасовому захисту (за 2022, 2023 та наступні роки до кінця воєнного стану).