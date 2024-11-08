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Підвищення податків: Гетманцев запевнив, що Зеленський підпише закон

податки
Фото: Freepik

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної діяльності Данило Гетманцев упевнений, що президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт №11416-д, яким збільшуються податки.

Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ), пише "Інтерфакс-Україна".

"Гадаю, закон буде підписано. А коли, це питання, на яке в мене немає відповіді", -зауважив Гетманцев.

Він також наголосив, що діалог держави й бізнесу відбувається щодо кожного законопроєкту, який проходить через очолюваний нам комітет.

Нардеп запевнив, що всі законодавчі ініціативи обговорюють відкрито, із залученням бізнесу, експертів, а також держорганів, після чого ухвалюють відповідні компромісні рішення з урахуванням позицій сторін.

"Тому всіх, хто долучався до розроблення законопроєкту №11416, я з ними теж спілкуюся, особисто спілкуюся й публічно спілкуюся, думку було почуто. Але діалог - це дорога із зустрічними смугами, і це те місце, де знаходиться певна золота середина", - підкреслив Гетманцев.

За його словами, після обговорення ухвалюють рішення, в цьому випадку з усіх поганих на столі те, яке найменш шкідливе.

Говорячи про ідею підвищення податків, Гетманцев переконаний, що це рішення потрібне й найменш шкідливе з усіх поганих.

"І, власне, воно було ухвалене в залі Верховної Ради, і, відповідно, пішло на підпис президента, від якого ми його очікуємо", - підсумував Гетманцев.

Зауважимо, законопроєкт розкритикували всі провідні бізнес-асоціації: ЄБА, ФРУ, СУП, Американська торговельна палата в Україні, Незалежна асоціація банків України, а також Форум провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI). Вони запропонували звернути увагу держави на тіньовий сектор замість підвищення податкових ставок.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному. 

Наразі цей закон досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Напередодні в ЗМІ з’явилася інформація що Зеленський вже понад три тижні утримується від підписання закону про підвищення податків, імовірно, через нові ініціативи голови податкового комітету Данила Гетманцева.

Податки зростуть

Нагадаємо, законопроєкт №11416-д передбачає підвищення податків: 

  • підвищення з дня набрання чинності законом ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (для військовослужбовців ЗСУ, СБУ, СЗР, ГУР МО, Нацгвардії, прикордонників, УДО та ДССЗЗІ ставку залишили на рівні 1,5% і зберегли звільнення від неї для тих, хто виконує бойові завдання); ⁠
  • встановлення з 1 жовтня 2024 року військового збору для всіх ФОПів І, ІІ й ІV груп у розмірі 10% від 1 розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень щомісяця);
  • встановлення з 1 жовтня 2024 року військового збору в розмірі 1% від доходу для всіх ФОПів та юросіб ІІІ групи єдиного податку; 
  • повернення до щомісячної замість квартальної об’єднаної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ з 1 січня 2025 року;
  • збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік; 
  • збільшення ставки податку на прибуток для фінансових установ (крім страховиків) з 2025 року;
  • встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток (якщо власник юрособа) та ПДФО (якщо власник фізособа) для кожної АЗС у розмірі від 30 до 60 тис. грн;
  • прив’язка авансових внесків з податку на прибуток для обмінників до євро; 
  • збільшення на 14% мінімального податкового зобов’язання для с/г земель та встановлення мінімальної суми такого зобов'язання за 1 га (1400 гривень для ріллі); 
  • втрата спрощеної системи для IV групи, якщо борг по мінімальному податковому зобов'язанню понад два квартали;
  • підвищення ставки рентної плати на видобуток щебню, піску та каоліну;
  • збільшення мінімальних роздрібних цін на вина і виноробну продукцію (коньяки та вермути) на 50%;
  • звільнення від оподаткування коштів, нарахованих за програмою "Національний кешбек";
  • звільнення від ПДФО іноземної допомоги, яку отримують громадяни в інших країнах по тимчасовому захисту (за 2022, 2023 та наступні роки до кінця воєнного стану).
Автор:
Світлана Манько