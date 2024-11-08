Підвищення податків: Гетманцев запевнив, що Зеленський підпише закон

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної діяльності Данило Гетманцев упевнений, що президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт №11416-д, яким збільшуються податки.

Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ), пише "Інтерфакс-Україна".

"Гадаю, закон буде підписано. А коли, це питання, на яке в мене немає відповіді", -зауважив Гетманцев.

Він також наголосив, що діалог держави й бізнесу відбувається щодо кожного законопроєкту, який проходить через очолюваний нам комітет.

Нардеп запевнив, що всі законодавчі ініціативи обговорюють відкрито, із залученням бізнесу, експертів, а також держорганів, після чого ухвалюють відповідні компромісні рішення з урахуванням позицій сторін.

"Тому всіх, хто долучався до розроблення законопроєкту №11416, я з ними теж спілкуюся, особисто спілкуюся й публічно спілкуюся, думку було почуто. Але діалог - це дорога із зустрічними смугами, і це те місце, де знаходиться певна золота середина", - підкреслив Гетманцев.

За його словами, після обговорення ухвалюють рішення, в цьому випадку з усіх поганих на столі те, яке найменш шкідливе.

Говорячи про ідею підвищення податків, Гетманцев переконаний, що це рішення потрібне й найменш шкідливе з усіх поганих.

"І, власне, воно було ухвалене в залі Верховної Ради, і, відповідно, пішло на підпис президента, від якого ми його очікуємо", - підсумував Гетманцев.

Зауважимо, законопроєкт розкритикували всі провідні бізнес-асоціації: ЄБА, ФРУ, СУП, Американська торговельна палата в Україні, Незалежна асоціація банків України, а також Форум провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI). Вони запропонували звернути увагу держави на тіньовий сектор замість підвищення податкових ставок.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному.

Наразі цей закон досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Напередодні в ЗМІ з’явилася інформація що Зеленський вже понад три тижні утримується від підписання закону про підвищення податків, імовірно, через нові ініціативи голови податкового комітету Данила Гетманцева.

Податки зростуть

Нагадаємо, законопроєкт №11416-д передбачає підвищення податків: