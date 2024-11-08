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Повышение налогов: Гетманцев заверил, что Зеленский подпишет закон
Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной деятельности Данило Гетманцев уверен, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект №11416-д, которым увеличиваются налоги.
Об этом он сказал на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ), пишет "Интерфакс-Украина".
"Думаю, закон будет подписан. А когда, это вопрос, на который у меня нет ответа", — заметил Гетманцев.
Он также подчеркнул, что диалог государства и бизнеса происходит по каждому законопроекту, который проходит через возглавляемый им комитет.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Нардеп заверил, что все законодательные инициативы обсуждают открыто с привлечением бизнеса, экспертов, а также госорганов, после чего принимают соответствующие компромиссные решения с учетом позиций сторон.
"Поэтому всех, кто приобщался к разработке законопроекта №11416, я с ними тоже общаюсь, лично общаюсь и публично общаюсь, мнение было услышано. Но диалог — это дорога со встречными полосами, и это то место, где находится определенная золотая середина", — подчеркнул Гетманцев.
По его словам, после обсуждения принимают решение, в этом случае из всех плохих на столе то, которое менее вредно.
Говоря об идее повышения налогов, Гетманцев убежден, что это решение нужно и наименее вредное из всех плохих.
"И, собственно, оно было принято в зале Верховной Рады, и, соответственно, пошло на подпись президенту, от которого мы его ожидаем", — подытожил Гетманцев.
Заметим, что законопроект раскритиковали все ведущие бизнес-ассоциации: ЕБА, ФРУ, СУП, Американская торговая палата в Украине, Независимая ассоциация банков Украины, а также Форум ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI). Они предложили обратить внимание государства на теневой сектор вместо повышения налоговых ставок.
Напомним, 10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем.
Пока этот закон до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.
Накануне в СМИ появилась информация, что Зеленский уже более трех недель воздерживается от подписания закона о повышении налогов, вероятно, из-за новых инициатив главы налогового комитета Даниила Гетманцева.
Налоги вырастут
Напомним, законопроект №11416-д предусматривает повышение налогов:
- повышение со дня вступления в силу закона ставки военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников (для военнослужащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, УГО и ДССЗИИ ставку оставили на уровне 1,5% и сохранили увольнения от нее для тех, кто выполняет боевые задания);
- установление с 1 октября 2024 года военного сбора для всех ФЛПов I, II и IV групп в размере 10% от 1 размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен ежемесячно);
- установление с 1 октября 2024 года военного сбора в размере 1% от дохода для всех ФЛПов и юрлиц ІІІ группы единого налога;
- возврат в ежемесячную вместо квартальной объединенной отчетности по НДФЛ, ВС и ЕСВ с 1 января 2025 года;
- увеличение ставки налога на прибыль для банков до 50% за 2024 год;
- увеличение ставки налога на прибыль для финансовых учреждений (кроме страховщиков) с 2025 г.;
- установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль (если собственник юрлица) и НДФЛ (если собственник физлица) для каждой АЗС в размере от 30 до 60 тыс. грн;
- привязка авансовых взносов по налогу на прибыль для обменников к евро;
- увеличение на 14% минимального налогового обязательства для с/х земель и установление минимальной суммы такого обязательства за 1 га (1400 гривен для пашни);
- потеря упрощенной системы для IV группы, если долг по минимальному налоговому обязательству свыше двух кварталов;
- повышение ставки рентной платы на добычу щебня, песка и каолина;
- увеличение минимальных розничных цен на вина и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) на 50%;
- освобождение от налогообложения средств, начисленных по программе "Национальный кэшбэк";
- освобождение от НДФЛ иностранной помощи, получаемой гражданами в других странах по временной защите (за 2022, 2023 и последующие годы до конца военного положения).