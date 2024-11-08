Повышение налогов: Гетманцев заверил, что Зеленский подпишет закон

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной деятельности Данило Гетманцев уверен, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект №11416-д, которым увеличиваются налоги.

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Об этом он сказал на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ), пишет "Интерфакс-Украина".

"Думаю, закон будет подписан. А когда, это вопрос, на который у меня нет ответа", — заметил Гетманцев.

Он также подчеркнул, что диалог государства и бизнеса происходит по каждому законопроекту, который проходит через возглавляемый им комитет.

Нардеп заверил, что все законодательные инициативы обсуждают открыто с привлечением бизнеса, экспертов, а также госорганов, после чего принимают соответствующие компромиссные решения с учетом позиций сторон.

"Поэтому всех, кто приобщался к разработке законопроекта №11416, я с ними тоже общаюсь, лично общаюсь и публично общаюсь, мнение было услышано. Но диалог — это дорога со встречными полосами, и это то место, где находится определенная золотая середина", — подчеркнул Гетманцев.

По его словам, после обсуждения принимают решение, в этом случае из всех плохих на столе то, которое менее вредно.

Говоря об идее повышения налогов, Гетманцев убежден, что это решение нужно и наименее вредное из всех плохих.

"И, собственно, оно было принято в зале Верховной Рады, и, соответственно, пошло на подпись президенту, от которого мы его ожидаем", — подытожил Гетманцев.

Заметим, что законопроект раскритиковали все ведущие бизнес-ассоциации: ЕБА, ФРУ, СУП, Американская торговая палата в Украине, Независимая ассоциация банков Украины, а также Форум ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI). Они предложили обратить внимание государства на теневой сектор вместо повышения налоговых ставок.

Напомним, 10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем.

Пока этот закон до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.

Накануне в СМИ появилась информация, что Зеленский уже более трех недель воздерживается от подписания закона о повышении налогов, вероятно, из-за новых инициатив главы налогового комитета Даниила Гетманцева.

Налоги вырастут

Напомним, законопроект №11416-д предусматривает повышение налогов: