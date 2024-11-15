Повышение налогов: Зеленский еще не решил, будет ли он подписывать закон

Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, подпишет ли он законопроект №11416-д о введении новых налогов, среди которых и новый размер военного сбора.

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Об этом сообщает BBC-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.

По данным собеседника издания, уже истек срок как для подписания документа, так и для ветирования. Хотя поначалу предполагалось, что закон должен заработать задним числом еще с 1 октября.

Инициативу критиковали как бизнес, граждане и некоторые депутаты. В частности, звучали сомнения, что все средства от военного сбора будут направлены именно на ВСУ. Они предложили обратить внимание государства на теневой сектор вместо повышения налоговых ставок.

Некоторые эксперты полагают, что Зеленский рассчитывает на получение средств от ЕС за счет замороженных российских активов.

Накануне в СМИ появилась информация, что Зеленский уже более трех недель воздерживается от подписания закона о повышении налогов, вероятно, из-за новых инициатив главы налогового комитета Даниила Гетманцева.

В то же время сам Гетманцев уверен, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект №11416-д, которым увеличиваются налоги.

Напомним, 10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем.

Налоги вырастут

Напомним, законопроект №11416-д предусматривает повышение налогов: