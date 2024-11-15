- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Повышение налогов: Зеленский еще не решил, будет ли он подписывать закон
Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, подпишет ли он законопроект №11416-д о введении новых налогов, среди которых и новый размер военного сбора.
Об этом сообщает BBC-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.
По данным собеседника издания, уже истек срок как для подписания документа, так и для ветирования. Хотя поначалу предполагалось, что закон должен заработать задним числом еще с 1 октября.
Инициативу критиковали как бизнес, граждане и некоторые депутаты. В частности, звучали сомнения, что все средства от военного сбора будут направлены именно на ВСУ. Они предложили обратить внимание государства на теневой сектор вместо повышения налоговых ставок.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Некоторые эксперты полагают, что Зеленский рассчитывает на получение средств от ЕС за счет замороженных российских активов.
Накануне в СМИ появилась информация, что Зеленский уже более трех недель воздерживается от подписания закона о повышении налогов, вероятно, из-за новых инициатив главы налогового комитета Даниила Гетманцева.
В то же время сам Гетманцев уверен, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект №11416-д, которым увеличиваются налоги.
Напомним, 10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем.
Налоги вырастут
Напомним, законопроект №11416-д предусматривает повышение налогов:
- повышение со дня вступления в силу закона ставки военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников (для военнослужащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, УГО и ДССЗИИ ставку оставили на уровне 1,5% и сохранили увольнения от нее для тех, кто выполняет боевые задания);
- установление с 1 октября 2024 года военного сбора для всех ФЛПов I, II и IV групп в размере 10% от 1 размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен ежемесячно);
- установление с 1 октября 2024 года военного сбора в размере 1% от дохода для всех ФЛПов и юрлиц ІІІ группы единого налога;
- возврат в ежемесячную вместо квартальной объединенной отчетности по НДФЛ, ВС и ЕСВ с 1 января 2025 года;
- увеличение ставки налога на прибыль для банков до 50% за 2024 год;
- увеличение ставки налога на прибыль для финансовых учреждений (кроме страховщиков) с 2025 г.;
- установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль (если собственник юрлица) и НДФЛ (если собственник физлица) для каждой АЗС в размере от 30 до 60 тыс. грн;
- привязка авансовых взносов по налогу на прибыль для обменников к евро;
- увеличение на 14% минимального налогового обязательства для с/х земель и установление минимальной суммы такого обязательства за 1 га (1400 гривен для пашни);
- потеря упрощенной системы для IV группы, если долг по минимальному налоговому обязательству свыше двух кварталов;
- повышение ставки рентной платы на добычу щебня, песка и каолина;
- увеличение минимальных розничных цен на вина и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) на 50%;
- освобождение от налогообложения средств, начисленных по программе "Национальный Кэшбэк";
- освобождение от НДФЛ иностранной помощи, получаемой гражданами в других странах по временной защите (за 2022, 2023 и последующие годы до конца военного положения).