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Повышение налогов: Зеленский еще не решил, будет ли он подписывать закон

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, подпишет ли он законопроект №11416-д о введении новых налогов, среди которых и новый размер военного сбора.

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Об этом сообщает BBC-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.

По данным собеседника издания, уже истек срок как для подписания документа, так и для ветирования. Хотя поначалу предполагалось, что закон должен заработать задним числом еще с 1 октября.

Инициативу критиковали как бизнес, граждане и некоторые депутаты. В частности, звучали сомнения, что все средства от военного сбора будут направлены именно на ВСУ. Они предложили обратить внимание государства на теневой сектор вместо повышения налоговых ставок.

Некоторые эксперты полагают, что Зеленский рассчитывает на получение средств от ЕС за счет замороженных российских активов.

Накануне в СМИ появилась информация, что Зеленский уже более трех недель воздерживается от подписания закона о повышении налогов, вероятно, из-за новых инициатив главы налогового комитета Даниила Гетманцева.

В то же время сам Гетманцев уверен, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект №11416-д, которым увеличиваются налоги.

Напомним, 10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем.

Налоги вырастут

Напомним, законопроект №11416-д предусматривает повышение налогов:

  • повышение со дня вступления в силу закона ставки военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников (для военнослужащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, УГО и ДССЗИИ ставку оставили на уровне 1,5% и сохранили увольнения от нее для тех, кто выполняет боевые задания); ⁠
  • установление с 1 октября 2024 года военного сбора для всех ФЛПов I, II и IV групп в размере 10% от 1 размера минимальной зарплаты (т.е. 800 гривен ежемесячно);
  • установление с 1 октября 2024 года военного сбора в размере 1% от дохода для всех ФЛПов и юрлиц ІІІ группы единого налога;
  • возврат в ежемесячную вместо квартальной объединенной отчетности по НДФЛ, ВС и ЕСВ с 1 января 2025 года;
  • увеличение ставки налога на прибыль для банков до 50% за 2024 год;
  • увеличение ставки налога на прибыль для финансовых учреждений (кроме страховщиков) с 2025 г.;
  • установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль (если собственник юрлица) и НДФЛ (если собственник физлица) для каждой АЗС в размере от 30 до 60 тыс. грн;
  • привязка авансовых взносов по налогу на прибыль для обменников к евро;
  • увеличение на 14% минимального налогового обязательства для с/х земель и установление минимальной суммы такого обязательства за 1 га (1400 гривен для пашни);
  • потеря упрощенной системы для IV группы, если долг по минимальному налоговому обязательству свыше двух кварталов;
  • повышение ставки рентной платы на добычу щебня, песка и каолина;
  • увеличение минимальных розничных цен на вина и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) на 50%;
  • освобождение от налогообложения средств, начисленных по программе "Национальный Кэшбэк";
  • освобождение от НДФЛ иностранной помощи, получаемой гражданами в других странах по временной защите (за 2022, 2023 и последующие годы до конца военного положения).
Автор:
Светлана Манько