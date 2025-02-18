Угорщина імпортуватиме нафту з Казахстану територією України

Угорщина імпортуватиме нафту з Казахстану трубопроводом "Дружба", що пролягає через територію України.

Про це заявив міністр енергетики Республіки Казахстан Алмасадам Саткалієв після зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, повідомляє пресслужба казахстанського міністерства.

Казахстан та Угорщина домовилися про постачання нафти

Зазначається, що сторони обговорили поточний стан та перспективи розвитку енергетичного сектору обох країн. Особливу увагу було приділено питанням співробітництва у нафтогазовій сфері між компаніями "КазМунайГаз" та MOL Group.

Сторони наголосили на важливості ефективного освоєння газоконденсатного родовища "Ріжківське", в якому беруть участь обидві компанії.

Також було порушено питання постачання казахстанської нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба". Досягнуто домовленості про тестові поставки протягом 2025 року.

На завершення зустрічі сторони висловили готовність до подальшого розвитку взаємовигідних відносин у галузі енергетики та намітили плани щодо реалізації досягнутих домовленостей.

Транзит російської нафти територією України

Зауважимо, угода на транспортування російської нафти нафтопроводом Дружба була підписана у 2019 році на десять років. Внаслідок санкцій України проти «Лукойлу» в 2024 р. новим замовником послуг транспортування з 9 вересня 2024 року стала угорська MOL Nyrt., яка купує російську нафту на білорусько-українському кордоні.

У той час як транзит російського газу через Україну завершився 1 січня 2025 року, постачання нафти з РФ продовжується.

Україна протягом 2024 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 11,36 млн т російської нафти.

Найбільше російської нафти у 2024 році було поставлено до Угорщини, Словаччини та Чехії.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №12380, який передбачає заборону транзиту російських нафти та газу територією України під час воєнного стану.

У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пригрозив Україні заблокувати її вступ до Європейського Союзу через припинення транзиту нафти та газу з Росії.

Після цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що зупинка транзиту нафти буде порушенням угоди про асоціацію з ЄС, тому Україна не буде зупиняти транзит.