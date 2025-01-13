Транзит российской нефти территорией Украины сократился до минимума

Украина в течение 2024 года транспортировала по южной ветке нефтепровода "Дружба" около 11,36 млн т российской нефти.

Об этом сообщает ExPro.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом, объемы транзита российской нефти сократились на 16%.

"Также это самое низкое значение как минимум с 2014 года, а, вероятно, и за всю историю независимости Украины — с 1991 года", — подчеркивают аналитики.

В какие страны поставляется российская нефть через территорию Украины

По данным издания, больше всего российской нефти в 2024 году было поставлено в Венгрию – более 4,7 млн т, что практически соответствует объемам поставок в 2023 году.

Кроме того, в Словакию было транспортировано 3,9 млн т нефти (-15%) и в Чехию – 2,7 млн т (-35%).

По оценкам издания, Украина получила около 10 млрд грн или $250 млн за транзит российской нефти в 2024 году. К примеру, в 2023 году. Украина получила около 9,4 млрд грн или более $255 млн за транзит российской нефти.

В то время как транзит российского газа через Украину завершился 1 января 2025 года, поставки нефти из РФ продолжаются и в январе. Среднесуточный объем транзита в первую неделю января составил около 34,9 тыс. т, на 14% больше чем в декабре.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №12380, предусматривающий запрет транзита российских нефти и газа через территорию Украины во время военного положения.

В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пригрозил Украине заблокировать ее вступление в Европейский Союз из-за прекращения транзита нефти и газа из России.

После этого премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что остановка транзита нефти будет нарушением соглашения об ассоциации с ЕС, поэтому Украина не будет останавливать транзит.

Отметим, соглашение на транспортировку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" было подписано в 2019 году на десять лет. В результате санкций Украины против "Лукойла" в 2024 г. Новым заказчиком услуг транспортировки с 9 сентября 2024 года стала венгерская компания MOL Nyrt., покупающая российскую нефть на белорусско-украинской границе.