Туреччина заблокувала Grok: чат-бот Ілона Маска звинуватили в образах Ердогана та національних цінностей

Турецький суд у середу ухвалив рішення про блокування доступу до певного контенту чат-бота Grok від xAI, заснованої Ілоном Маском. Це сталося після заяв влади про те, що Grok генерував відповіді, які ображають президента Реджепа Таїпа Ердогана, засновника сучасної Туреччини Мустафу Кемаля Ататюрка та релігійні цінності.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Управління інформаційно-комунікаційних технологій (BTK) ухвалило заборону після рішення суду. Головна прокуратура Анкари розпочала розслідування, що стало першим випадком заборони контенту, створеного штучним інтелектом, у Туреччині.

Влада посилається на порушення законів, які кваліфікують образи президента як кримінальний злочин, що карається позбавленням волі на строк до чотирьох років.

За повідомленнями турецьких ЗМІ, Grok, інтегрований в X, генерував образливий контент про Ердогана та Ататюрка, коли йому ставили певні запитання турецькою мовою.

Як пише агентство, за останні роки у Туреччині спостерігається посилення державного контролю над соціальними мережами та стрімінговими платформами.

Прийняті закони дозволяють владі ширше втручатися в онлайн-контент, включаючи арешти користувачів, розслідування щодо компаній та обмеження доступу до веб-ресурсів.

Що відомо про чат-бот Grok

Grok — це генеративний чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI, яку заснував Ілон Маск. Він був запущений у листопаді 2023 року.

Назва походить від слова "grok", вигаданого американським письменником-фантастом Робертом Гайнлайном у романі "Чужинець на чужині" (1961), що означає глибоке, інтуїтивне розуміння чогось.

Grok тісно інтегрований з соціальною медіаплатформою X (раніше Twitter), що надає йому доступ до актуальних даних з X у реальному часі. Це одна з його ключових відмінностей від багатьох інших чат-ботів, які тренуються на більш статичних даних.

Нагадаємо, у березні Маск офіційно оголосив про впровадження Grok у месенджер Telegram. Функціональність залишалася обмеженою: штучний інтелект здатен відповідати на запитання користувачів, проте пошукові можливості та глибокі аналітичні міркування відсутні.