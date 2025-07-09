Турция заблокировала Grok: чат-бот Илона Маска обвинили в оскорблениях Эрдогана и национальных ценностей

Турецкий суд в среду принял решение о блокировании доступа к определенному контенту чат-бота Grok от xAI, основанного Илоном Маском. Это произошло после заявлений властей о том, что Grok генерировал ответы, оскорбляющие президента Реджепа Тайипа Эрдогана, основателя современной Турции Мустафу Кемаля Ататюрка и религиозных ценностей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Управление информационно-коммуникационных технологий (BTK) приняло запрет после решения суда. Главная прокуратура Анкары начала расследование, ставшее первым случаем запрета контента, созданного искусственным интеллектом, в Турции.

Власти ссылаются на нарушение законов, квалифицирующих оскорбления президента как уголовное преступление, которое карается лишением свободы на срок до четырех лет.

По сообщениям турецких СМИ, Grok, интегрированный в X, генерировал оскорбительный контент об Эрдогане и Ататюрке, когда ему задавали определенные вопросы на турецком языке.

Как пишет агентство, за последние годы в Турции наблюдается усиление государственного контроля над социальными сетями и стриминговыми платформами.

Принятые законы позволяют властям шире вмешиваться в онлайн-контент, включая аресты пользователей, расследование компаний и ограничение доступа к веб-ресурсам.

Что известно о чат-боте Grok

Grok – это генеративный чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI, которую основал Илон Маск. Он был запущен в ноябре 2023 года.

Название происходит от слова "grok", выдуманного американским писателем-фантастом Робертом Гайнлайном в романе "Чужаков на чужбине" (1961), что означает глубокое, интуитивное понимание чего-то.

Grok тесно интегрирован с социальной медиаплатформой X (ранее Twitter), что дает ему доступ к актуальным данным из X в реальном времени. Это одно из его ключевых отличий от многих других чат-ботов, тренирующихся на более статических данных.

Напомним, в марте Маск официально объявил о внедрении Grok в мессенджер Telegram. Функциональность оставалась ограниченной: искусственный интеллект способен отвечать на вопросы пользователей, однако поисковые возможности и глубокие аналитические соображения отсутствуют.