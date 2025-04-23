Чат-бот Grok от Илона Маска теперь может "видеть" окружающий мир

Компания xAI Илона Маска объявила о запуске Grok Vision — функции, позволяющей искусственному интеллекту отвечать на вопросы об объектах, которые попадают в поле зрения камеры смартфона. Аналогичные возможности уже есть у ChatGPT (OpenAI) и Gemini (Google).

Об этом сообщает TechCrunch.

Функция позволяет пользователям наводить камеру смартфона на объекты, например, продукты, вывески или документы, и задавать вопросы о них. Grok Vision сейчас доступна в приложении Grok для iOS, однако версия для Android пока отсутствует.

Также появились новые функции: многоязычная озвучка и голосовой поиск в реальном времени. Владельцы Android-устройств могут ими пользоваться, но только в пределах платной подписки SuperGrok за $30 в месяц.

В начале этого месяца Grok получил функцию "памяти", позволяющую искусственному интеллекту учитывать контекст предыдущих бесед. Кроме того, появился новый инструмент, подобный интерактивному полотну, который позволяет создавать документы и приложения.

Напомним, в марте Маск официально объявил о внедрении Grok в мессенджер Telegram. Функциональность остается ограниченной: искусственный интеллект может отвечать на вопросы пользователей, однако поисковые возможности и глубокие аналитические соображения отсутствуют.