Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,52

+0,14

EUR

47,71

--0,05

Готівковий курс:

USD

41,62

41,50

EUR

47,93

47,65

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Чат-бот Grok від Ілона Маска тепер може "бачити" навколишній світ

Grok
xAI оголосила про запуск Grok Vision. Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto

Компанія xAI Ілона Маска оголосила про запуск Grok Vision — функції, що дозволяє штучному інтелекту відповідати на запитання про об’єкти, які потрапляють у поле зору камери смартфона. Аналогічні можливості вже є в ChatGPT (OpenAI) та Gemini (Google).

Про це повідомляє TechCrunch.

Функція дозволяє користувачам наводити камеру смартфона на об’єкти — наприклад, продукти, вивіски чи документи — і ставити запитання про них. Grok Vision наразі доступна у застосунку Grok для iOS, однак версія для Android поки що відсутня.

Також з’явилися нові функції: багатомовне озвучування та голосовий пошук у реальному часі. Власники Android-пристроїв можуть ними користуватися, але лише в межах платної підписки SuperGrok за $30 на місяць.

На початку цього місяця Grok отримав функцію "пам’яті", що дає змогу штучному інтелекту враховувати контекст попередніх бесід. Крім того, з’явився новий інструмент, подібний до інтерактивного полотна, який дозволяє створювати документи та додатки.

Нагадаємо, у березні Маск офіційно оголосив про впровадження Grok у месенджер Telegram. Функціональність залишається обмеженою: штучний інтелект здатен відповідати на запитання користувачів, проте пошукові можливості та глибокі аналітичні міркування відсутні.

Автор:
Алік Сахно