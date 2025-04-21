ОАЕ планують використовувати штучний інтелект для написання та редагування законів

ОАЕ планують залучити штучний інтелект до розробки нових законів, а також для аналізу та оновлення чинного законодавства. Цей крок є найбільш амбітним проєктом серед країн Перської затоки у сфері застосування штучного інтелекту, в розвиток якого Емірати інвестували значні кошти.

Про це пише Financial Times.

За словами шейха Мохаммеда бін Рашида Аль Мактума, правителя Дубая та віце-президента ОАЕ, ця нова законодавча система, заснована на штучному інтелекті, змінить спосіб створення законів, зробивши процес швидшим і точнішим.

Він зазначив, що штучний інтелект "регулярно пропонуватиме оновлення законодавства". Уряд очікує, що штучний інтелект прискорить процес законотворчості на 70 відсотків, згідно з повідомленням на засіданні кабінету міністрів.

Абу-Дабі активно інвестує в штучний інтелект, створивши минулого року спеціалізований інвестиційний фонд MGX. Цей фонд, зокрема, підтримав інфраструктурний фонд ШІ від BlackRock обсягом 30 мільярдів доларів. Крім того, MGX включив до складу своєї ради директора, який відповідає за питання штучного інтелекту.

Як повідомляє FT, ОАЕ планує використовувати штучний інтелект для відстеження того, як закони впливають на населення та економіку країни, створивши масивну базу даних федеральних і місцевих законів разом із даними державного сектору, такими як судові рішення та державні послуги.

Проте дослідники звертають увагу на потенційні складнощі та ризики, пов'язані з цією ідеєю. Серед них: можлива недоступність ШІ для користувачів, упередженість, що може виникати через дані, на яких навчається штучний інтелект, а також питання щодо здатності ШІ інтерпретувати закони так само, як це роблять люди.

Тим часом Європейський Союз представив масштабний план вартістю €20 мільярдів, спрямований на створення нових гігафабрик штучного інтелекту, які стануть ключовими об’єктами для розробки інноваційних моделей ШІ,