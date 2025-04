Денис Дрофа, SmartBarrel: "Штучний інтелект – це не чарівна кнопка, але може дати гігантську конкурентну перевагу"

Сьогодні ШІ активно впроваджується у бізнес. Які основні завдання він вирішує в управлінні проєктами?

— Штучний інтелект — це потужний інструмент для структурування даних, виявлення закономірностей та прогнозування. В управлінні проєктами він допомагає мінімізувати розрив між запланованим та фактичним станом справ. Наприклад, системи на основі ШІ дозволяють аналізувати поточні процеси, передбачати ризики та скоригувати терміни виконання завдань. Це особливо важливо для великих компаній, де процеси можуть налічувати тисячі операцій.

Один із ваших проєктів — API-рішення для Sneakit Marketplace. Як ШІ вплинув на роботу платформи?

— У цьому випадку ми використовували машинне навчання та аналіз даних для персоналізації клієнтського досвіду. ШІ аналізує поведінку користувачів, пропонує релевантні товари, оптимізує процес пошуку. Це зробило платформу зручнішою, а отже, підвищило рівень задоволеності користувачів та їхню лояльність. Крім того, інтеграція із зовнішніми сервісами стала простішою, що прискорило роботу платформи та покращило її взаємодію з партнерами.

Ви також працювали над проєктом SmartBarrel, де використовувалися біометричні технології. Яка була ваша роль?

— У цьому проєкті ми допрацювали запатентовану систему ідентифікації співробітників на основі розпізнавання обличчя та голосу. На відміну від традиційних рішень, де можна використовувати підміну особистості (buddy punching), наша система виключає подібні маніпуляції. ШІ-системою та платформами, а також значно спростило процес підключення.

Ви учасник IEEE — найбільшої технічної організації у світі. Розкажіть, чим вона займається?

— Так, дійсно, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) — це найбільша міжнародна організація, яка об'єднує фахівців у галузі електротехніки, електроніки, інформаційних технологій та суміжних наук. Її головна мета — розвиток інноваційних технологій на благо людства, створення стандартів галузі та проведення наукових досліджень. досвідом.

Членство в IEEE — це не просто формальність, а визнання професійних досягнень. Особливо статус Senior Member, який присвоюється лише тим, хто зробив значний внесок у розвиток технологій та науки. Це підтвердження рівня експерта у своїй галузі.

Які переваги дає членство у IEEE фахівцям?

— Насамперед це доступ до величезної кількості передових наукових досліджень та можливість брати участь у міжнародних проектах. IEEE курирує одні з найавторитетніших журналів зі штучного інтелекту, автоматизації, робототехніки, IoT та інших напрямів.

Крім того, членство в організації відчиняє двері для професійного зростання: можна брати участь у технічних комітетах, розробляти стандарти, рецензувати наукові роботи, виступати на конференціях. Це неймовірний обмін знаннями з провідними інженерами та вченими з усього світу.

Ви також рецензуєте наукові статті для міжнародних конференцій. Як ви стали рецензентом та наскільки це відповідальна роль?

— Щоб стати рецензентом, недостатньо просто розумітися на своїй темі — треба бути визнаним експертом у галузі, мати публікації та реальний досвід роботи з технологіями, які аналізуються у статтях.

Я почав займатися цим, тому що мені цікаво оцінювати нові розробки, розуміти, в якому напрямку рухається індустрія. У 2024 році я рецензував роботи із застосування блокчейну в кризовому управлінні, робототехніки в освіті та AI-рішень для офісних екосистем на International Conference on Science, Innovations, Global Solutions. То була колосальна відповідальність, адже такі публікації формують вектор розвитку науки.

Як участь у IEEE та рецензування наукових праць впливає на вашу практичну діяльність?

— Це дає мені доступ до передових досліджень і можливість застосовувати їх на практиці. Наприклад, у SmartBarrel LLC ми активно використовуємо AI-алгоритми для автоматизації робочих процесів, і завдяки участі у науковій спільноті я завжди знаю, які технології можна впроваджувати вже сьогодні.

Крім того, це дає професійне зізнання. Коли ти працюєш у міжнародній компанії, важливо, щоб колеги та партнери розуміли рівень твоєї експертизи. Участь у IEEE та рецензування робіт на великих конференціях – це підтвердження твоїх знань та досвіду на глобальному рівні.

Що б ви порадили молодим фахівцям, які хочуть розвиватися в AI та потрапити до IEEE?

— По-перше, не варто обмежуватись лише практичною роботою — треба вивчати науковий бік питання. По-друге, важливо публікувати свої дослідження, брати участь у конференціях. І найголовніше – не замикатися на собі, а більше спілкуватися з колегами. Так як це може призвести до нових проектів та цікавих можливостей.

Членство в IEEE — це не просто галочка у резюме, це можливість бути частиною глобальної технологічної спільноти, яка формує майбутнє.

Які складнощі найчастіше виникають при впровадженні ІІ-рішень?

— Головний виклик — це не сам ШІ, а робота з даними. Щоб модель працювала ефективно, необхідно якісне та структуроване наповнення. Часто компанії немає чітко організованих даних, тому доводиться витрачати час на їхню обробку.

Також може виникнути складність інтеграції через конфлікт з існуючими системами.

Ще один важливий момент – навчання співробітників. ШІ — це не чарівна кнопка, його потрібно правильно налаштувати, навчити та адаптувати до конкретних бізнес-процесів. Попри ці виклики, компанії, які грамотно підходять до впровадження ШІ, набувають значної конкурентної переваги.

Як ви вважаєте, які сьогодні найперспективніші напрями розвитку ІІ у сфері управління проектами?

— Ми вже бачимо розвиток передиктивної аналітики, коли ШІ прогнозує проблеми та пропонує рішення до їх виникнення.

Найочевидніший і найпопулярніший напрямок — автоматизація рутинних завдань. ШІ здатний брати на себе планування, відстеження виконання завдань, ведення документації та призначення ресурсів.

Також активно впроваджуються розумні віртуальні помічники. Вже сьогодні чат-боти та голосові помічники з ШІ допомагають координувати роботу, проводити аналіз зустрічей, керувати завданнями та шукати інформацію.

До інших перспективних напрямів я відніс би адаптивне управління ресурсами, кібербезпеку та контроль даних.

Що порадите компаніям, які тільки замислюються про впровадження ШІ?

— Насамперед варто визначити, які проблеми ШІ має вирішити: автоматизувати рутинні завдання, підвищити якість обслуговування клієнтів або оптимізувати ланцюжки постачань.

Коли завдання проаналізовано та поставлено, потрібно підготувати ґрунт — провести аудит та структурувати дані. Перш ніж впроваджувати ШІ в масштабах усієї компанії, краще почати з пілотного проєкту і протестувати його на невеликій ділянці бізнесу. Це допоможе мінімізувати ризики та оцінити реальну користь технології.

Важливо розуміти, що технологія —– це інструмент, а не універсальне рішення. Якщо впровадження продумано, воно дасть серйозні конкурентні переваги.

Денис Дрофа — експерт з інтеграції ШІ в бізнес-процеси, старший розробник програмного забезпечення у SmartBarrel LLC.



Крім практичної діяльності у сфері AI-управління робочими процесами, біометричної безпеки та автоматизації, Денис активно займається науковою стороною питання та оцінює роботи учасників міжнародних конференцій.



У 2024 році він рецензував роботи із застосування блокчейну в кризовому управлінні, робототехніки в освіті та AI-рішень для офісних екосистем на International Conference on Science, Innovations, Global Solutions. Крім того, його запросили до редакційної колегії World Conference on Future Innovations and Sustainable Solutions, де він брав участь в оцінці наукових публікацій зі штучного інтелекту та автоматизації бізнес-процесів.



Також Денис є Senior Member Інституту інженерів електротехніки та електроніки (IEEE), найбільшої міжнародної організації, що займається розвитком передових технологій.