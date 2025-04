Денис Дрофа, SmartBarrel: "Искуственный интеллект — это не волшебная кнопка, но может дать гигантское конкурентное преимущество"

Сегодня ИИ активно внедряется в бизнес. Какие основные задачи он решает в управлении проектами?

— Искусственный интеллект — это мощный инструмент для структурирования данных, выявления закономерностей и прогнозирования. В управлении проектами он помогает минимизировать разрыв между запланированным и фактическим состоянием дел. Например, системы на основе ИИ позволяют анализировать текущие процессы, предсказывать риски и скорректировать сроки выполнения задач. Это особенно важно для крупных компаний, где процессы могут насчитывать тысячи операций.

Один из ваших проектов — API-решения для Sneakit Marketplace. Как ИИ повлиял на работу платформы?

— В этом случае мы использовали машинное обучение и анализ данных для персонализации клиентского опыта. ИИ анализирует поведение пользователей, предлагает релевантные товары, оптимизирует процесс поиска. Это сделало платформу удобнее, а значит, повысило уровень удовлетворенности пользователей и их лояльность. Кроме того, интеграция с внешними сервисами стала проще, что ускорило работу платформы и улучшило ее взаимодействие с партнерами.

Вы также работали над проектом SmartBarrel, где использовались биометрические технологии. В чем заключалась ваша роль?

— В этом проекте мы доработали запатентованную систему идентификации сотрудников на основе распознавания лица и голоса. В отличие от традиционных решений, где можно использовать подмену личности (buddy punching), наша система исключает подобные манипуляции. Я отвечал за оптимизацию API-интеграций к строительным ERP-системам PROCORE и CMIC. Это позволило ускорить передачу данных между ИИ-системой и платформами, а также значительно упростило процесс подключения.

Вы участник IEEE — крупнейшей технической организации в мире. Расскажите, чем она занимается?

— Да, действительно, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) — это крупнейшая международная организация, которая объединяет специалистов в области электротехники, электроники, информационных технологий и смежных наук. Ее главная цель — развитие инновационных технологий на благо человечества, создание стандартов отрасли и проведение научных исследований. IEEE поддерживает специалистов через образовательные программы, публикации, конференции и платформы для обмена опытом.

Членство в IEEE — это не просто формальность, а признание профессиональных достижений. Особенно статус Senior Member, который присваивается только тем, кто внес значительный вклад в развитие технологий и науки. Это подтверждение уровня эксперта в своей области.

Какие преимущества дает членство в IEEE специалистам?

— Прежде всего, это доступ к огромному количеству передовых научных исследований и возможность участвовать в международных проектах. IEEE курирует одни из самых авторитетных журналов по искусственному интеллекту, автоматизации, робототехнике, IoT и другим направлениям.

Кроме того, членство в организации открывает двери для профессионального роста: можно участвовать в технических комитетах, разрабатывать стандарты, рецензировать научные работы, выступать на конференциях. Это невероятный обмен знаниями с ведущими инженерами и учеными со всего мира.

Вы также рецензируете научные статьи для международных конференций. Как вы стали рецензентом и насколько это ответственная роль?

— Чтобы стать рецензентом, недостаточно просто разбираться в своей теме — нужно быть признанным экспертом в отрасли, иметь публикации и реальный опыт работы с технологиями, которые анализируются в статьях.

Я начал этим заниматься, потому что мне интересно оценивать новые разработки, понимать, в каком направлении движется индустрия. В 2024 году я рецензировал работы по применению блокчейна в кризисном управлении, робототехники в образовании и AI-решений для офисных экосистем на International Conference on Science, Innovations, and Global Solutions. Это была колоссальная ответственность, ведь такие публикации формируют вектор развития науки.

Как участие в IEEE и рецензирование научных работ влияет на вашу практическую деятельность?

— Это дает мне доступ к самым передовым исследованиям и возможность применять их на практике. Например, в SmartBarrel LLC мы активно используем AI-алгоритмы для автоматизации рабочих процессов, и благодаря участию в научном сообществе я всегда знаю, какие технологии можно внедрять уже сегодня.

Кроме того, это дает профессиональное признание. Когда ты работаешь в международной компании, важно, чтобы коллеги и партнеры понимали уровень твоей экспертизы. Участие в IEEE и рецензирование работ на крупных конференциях — это подтверждение твоих знаний и опыта на глобальном уровне.

Что бы вы посоветовали молодым специалистам, которые хотят развиваться в AI и попасть в IEEE?

— Во-первых, не стоит ограничиваться только практической работой — нужно изучать научную сторону вопроса. Во-вторых, важно публиковать свои исследования, участвовать в конференциях. И самое главное — не замыкаться на себе, а больше общаться с коллегами. Так как это может привести к новым проектам и интересным возможностям.

Членство в IEEE — это не просто галочка в резюме, это возможность быть частью глобального технологического сообщества, которое формирует будущее.

Какие сложности чаще всего возникают при внедрении ИИ-решений?

— Главный вызов — это не сам ИИ, а работа с данными. Чтобы модель работала эффективно, необходимо качественное и структурированное наполнение. Часто у компаний нет четко организованных данных, поэтому приходится тратить время на их обработку.

Также может возникнуть сложность интеграции из-за конфликта с существующими системами. Многие компании работают на устаревших IT-инфраструктурах, которые не всегда совместимы с современными ИИ-решениями, что требует дополнительных доработок.

Еще один важный момент — обучение сотрудников. ИИ — это не волшебная кнопка, его нужно правильно настроить, обучить и адаптировать к конкретным бизнес-процессам. Несмотря на эти вызовы, компании, которые грамотно подходят к внедрению ИИ, получают значительное конкурентное преимущество.

Как вы считаете, какие сегодня самые перспективные направления развития ИИ в сфере управления проектами?

— Мы уже видим развитие предиктивной аналитики, когда ИИ прогнозирует проблемы и предлагает решения до их возникновения.

Самое очевидное и популярное направление — автоматизация рутинных задач. ИИ способен брать на себя планирование, отслеживание выполнения задач, ведение документации и даже назначение ресурсов.

Также активно внедряются умные виртуальные ассистенты. Уже сегодня чат-боты и голосовые помощники с ИИ помогают координировать работу, проводить анализ встреч, управлять задачами и искать информацию.

К другим перспективным направлениям я бы отнес адаптивное управление ресурсами, кибербезопасность и контроль данных.

Что посоветуете компаниям, которые только задумываются о внедрении ИИ?

— Прежде всего стоит определить, какую проблем ИИ должен решить: автоматизировать рутинные задачи, повысить качество обслуживания клиентов или оптимизировать цепочки поставок.

Когда задачи проанализированы и поставлены, нужно подготовить почву — провести аудит и структурировать данные. Прежде чем внедрять ИИ в масштабах всей компании лучше начать с пилотного проекта и протестировать его на небольшом участке бизнеса. Это поможет минимизировать риски и оценить реальную пользу технологии.

Важно понимать, что технология — это инструмент, а не универсальное решение. Если внедрение продумано, оно даст серьезные конкурентные преимущества. Главное — не бояться экспериментировать и привлекать профессионалов, которые помогут адаптировать технологии под конкретные потребности бизнеса.

