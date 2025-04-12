Глобальная гонка: ЕС строит 13 гигафабрик ИИ за €20 миллиардов

Европейский Союз представил масштабный план стоимостью 20 миллиардов евро, направленный на создание новых гигафабрик искусственного интеллекта, которые станут ключевыми объектами для разработки инновационных моделей ИИ, пишет AI4Future .

Новые мощности будут оснащены суперсовременными суперкомпьютерами и дата-центрами, которые позволят Европе выйти на новый уровень в глобальной погоне за технологическое лидерство.

Об этом говорится в стратегии "континента ИИ", обнародованной Европейской комиссией. Как отметила вице-президент Еврокомиссии Генна Вирккунен, искусственный интеллект является критически важной технологией для обеспечения конкурентоспособности, безопасности и цифрового суверенитета Европы.

"Глобальная гонка в области ИИ далека от завершения", — отметила она.

Европа значительно отстает в сфере ИИ от ведущих игроков США и Китая. По данным Стэнфордского университета, в 2024 году американские исследователи создали 40 ведущих моделей ИИ, Китай — 15, в то время как все три европейских модели были созданы во Франции.

Также ни одна из стран ЕС не попала в первую пятерку по динамичности в области ИИ – показателю, учитывающему инвестиции, патенты и научные исследования. Лидерами стали США, Китай и Великобритания, тогда как Франция заняла шестое место, а Германия – восьмое.

На фоне этого ЕС уже приступил к реализации плана по созданию 13 фабрик искусственного интеллекта, где сосредоточены ресурсы для обучения и тестирования моделей. Однако гигафабрики станут следующим уровнем — это будут объекты с более чем 100 тысячами ШИ-процессоров, в то время как современные фабрики имеют до 25 тысяч таких чипов.

Новые гигафабрики будут ориентироваться на реализацию технологических "луноходов" (moonshots) — проектов с прорывным потенциалом в отраслях здравоохранения, биотехнологий, промышленности, робототехники и научных открытий.

Кроме строительства инфраструктуры, Еврокомиссия также допускает изменения в своем главном законодательстве по ИИ, чтобы адаптировать правовое поле к новым технологическим вызовам.