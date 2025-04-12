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Глобальная гонка: ЕС строит 13 гигафабрик ИИ за €20 миллиардов
Европейский Союз представил масштабный план стоимостью 20 миллиардов евро, направленный на создание новых гигафабрик искусственного интеллекта, которые станут ключевыми объектами для разработки инновационных моделей ИИ, пишет AI4Future.
Новые мощности будут оснащены суперсовременными суперкомпьютерами и дата-центрами, которые позволят Европе выйти на новый уровень в глобальной погоне за технологическое лидерство.
Об этом говорится в стратегии "континента ИИ", обнародованной Европейской комиссией. Как отметила вице-президент Еврокомиссии Генна Вирккунен, искусственный интеллект является критически важной технологией для обеспечения конкурентоспособности, безопасности и цифрового суверенитета Европы.
"Глобальная гонка в области ИИ далека от завершения", — отметила она.
Европа значительно отстает в сфере ИИ от ведущих игроков США и Китая. По данным Стэнфордского университета, в 2024 году американские исследователи создали 40 ведущих моделей ИИ, Китай — 15, в то время как все три европейских модели были созданы во Франции.
Также ни одна из стран ЕС не попала в первую пятерку по динамичности в области ИИ – показателю, учитывающему инвестиции, патенты и научные исследования. Лидерами стали США, Китай и Великобритания, тогда как Франция заняла шестое место, а Германия – восьмое.
На фоне этого ЕС уже приступил к реализации плана по созданию 13 фабрик искусственного интеллекта, где сосредоточены ресурсы для обучения и тестирования моделей. Однако гигафабрики станут следующим уровнем — это будут объекты с более чем 100 тысячами ШИ-процессоров, в то время как современные фабрики имеют до 25 тысяч таких чипов.
Новые гигафабрики будут ориентироваться на реализацию технологических "луноходов" (moonshots) — проектов с прорывным потенциалом в отраслях здравоохранения, биотехнологий, промышленности, робототехники и научных открытий.
Кроме строительства инфраструктуры, Еврокомиссия также допускает изменения в своем главном законодательстве по ИИ, чтобы адаптировать правовое поле к новым технологическим вызовам.