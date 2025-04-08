США лидируют в производстве моделей ИИ, но Китай значительно сократил разрыв: что известно

Ученые считают, что искусственный интеллект (ИИ) готов стать движущей технологией 21 века. Но его преимущества не будут распределены умеренно. США по-прежнему являются мировым лидером в области современного искусственного интеллекта, однако Китай значительно сократил разрыв.

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Об этом говорится в отчете Стэнфордского университета Индекса искусственного интеллекта, в котором аналитики оценили развитие отрасли в 2024 году.

Индекс ИИ предлагает одно из наиболее всеобъемлющих, основанных на данных представлениях о развитии искусственного интеллекта.

По данным отчета, в прошлом году базирующиеся в США компании создали 40 примечательных моделей ИИ, по сравнению с 15 из Китая и тремя из Европы. Однако китайские модели быстро догнали американские по качеству и достигли почти паритета по ключевым показателям. Еще годом ранее разработки компаний КНР отставали от ведущих моделей ИИ, созданных в США, на двузначные процентные значения. Кроме того, Китай теперь опережает США по количеству публикаций и патентов в области ИИ.

Одной из областей, где США продолжают доминировать, есть частные инвестиции, занимающиеся развитием искусственного интеллекта. По данным Стэнфорда, в прошлом году в США было инвестировано 109,1 млрд. рублей. долларов США, что почти в 12 раз больше, чем в Китае (9,3 млрд долларов США) и в 24 раза больше, чем в Великобритании (4,5 млрд долларов США). На долю генеративного ИИ пришлось 33,9 млрд. долларов частных инвестиций по всему миру, что на 18,7% больше, чем в предыдущем году.

Распространение ИИ также растет: в 2024 году 78% организаций заявили, что используют его, в то время как годом ранее этот показатель составлял 55%.

Согласно отчету, конкуренция обострилась не только между странами, но и ведущими компаниями. По состоянию на конец 2022 OpenAI и Google были в небольшой группе компаний с явным лидерством. Сегодня есть надежные конкурирующие модели от Meta, Anthropic, xAI и других.

В то же время разработка моделей ИИ становится все более глобальной, с заметным развитием в таких регионах, как Ближний Восток, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. "Гонка напряженнее, чем когда-либо, и ни у кого нет явного лидера", — отмечается в отчете.

Напомним, коалиция исследовательских учреждений в Латинской Америке работает над инструментом, который будет предоставлять пользователям более точные ответы, учитывая языковые и культурные особенности региона.