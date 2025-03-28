В Латинской Америке хотят создать ИИ с региональными особенностями

Коалиция исследовательских учреждений в Латинской Америке работает над инструментом, который будет предоставлять пользователям более точные ответы, учитывая языковые и культурные особенности региона, сообщает AI4Future.

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Его назвали LatAmGPT (от слов Latin America и GPT).

Цель – обеспечить пользователей более точным представлением Америки и Карибского региона, чем это делают большие языковые модели (LLMs), разработанные преимущественно компаниями из США или Китая и обученные в основном на английском.

"Мы хотим развивать наши возможности, находить локальные решения на основе ИИ и формировать лучшее понимание этих технологий в Латинской Америке и о Латинской Америке" , – отметил Родриго Дуран Рохас, директор Национального центра искусственного интеллекта Чили, координирующий инициативу.

NBC News пишет, что, по словам Рохаса, для общих целей проекта будет трудно конкурировать с "современными моделями с многомиллионными бюджетами", но "наша модель может предложить то, чего не могут другие". Речь идет о "более богатом и репрезентативном взгляде на Латинскую Америку и Карибский бассейн".

В разработке LatAmGPT принимают участие более 30 учреждений из разных стран, а среди соавторов есть латиноамериканцы в США.

Первую общедоступную версию LatAmGPT планируется запустить примерно в июне.