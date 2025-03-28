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У Латинській Америці хочуть створити ШІ з регіональними особливостями
Коаліція дослідницьких установ у Латинській Америці працює над інструментом, який надаватиме користувачам точніші відповіді, враховуючи мовні та культурні особливості регіону, повідомляє AI4Future.
Його назвали LatAmGPT (від слів Latin America і GPT).
Мета – забезпечити користувачів точнішим представленням Америки та Карибського регіону, ніж це роблять великі мовні моделі (LLMs), розроблені переважно компаніями з США або Китаю та навчені здебільшого англійською.
"Ми хочемо розвивати наші можливості, знаходити локальні рішення на основі ШІ та формувати краще розуміння цих технологій у Латинській Америці та про Латинську Америку", – зазначив Родріго Дуран Рохас, директор Національного центру штучного інтелекту Чилі, який координує ініціативу.
NBC News пише, що, за словами Рохаса, для загальних цілей проєкту буде важко конкурувати з "сучасними моделями з багатомільйонними бюджетами", але "наша модель може запропонувати те, чого не можуть інші". Йдеться про "багатший і репрезентативний погляд на Латинську Америку та Карибський басейн".
У розробці LatAmGPT бере участь понад 30 установ із різних країн, а серед співавторів є латиноамериканці в США.
Першу загальнодоступну версію LatAmGPT планують запустити приблизно в червні.