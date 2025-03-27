Alibaba представила нову модель ШІ з відкритим вихідним кодом: які переваги має

У четвер, 27 березня, компанія Alibaba представила свою останню модель штучного інтелекту в серії Qwen. Конкуренція за великі мовні моделі в Китаї продовжує загострюватися після зростаючої популярності в країні DeepSeek.

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Про це повідомляє CNBC.

За словами представників Alibaba Cloud, нова модель Qwen2.5-Omni-7B є багатомодальною. Вона може обробляти вхідні дані, включаючи текст, зображення, аудіо та відео, одночасно генеруючи текстові та природні мовні відповіді в режимі реального часу. Компанія стверджує, що модель можна розгорнути на периферійних пристроях, таких як мобільні телефони, забезпечуючи високу ефективність без шкоди для продуктивності.

"Це унікальне поєднання робить дану модель ідеальною основою для розробки гнучких та економічно ефективних агентів ШІ, які забезпечують відчутну цінність, особливо інтелектуальних голосових додатків", — заявили в Alibaba і додали, що нову модель можна використовувати, щоб допомогти людині, яка слабо бачить, орієнтуватися в навколишньому середовищі за допомогою аудіоопису в режимі реального часу.

Qwen2.5-Omni-7B має відкритий вихідний код на платформах Hugging Face і Github, слідуючи за DeepSeek, яка зробила свою проривну модель R1 відкритою.

Alibaba Cloud також заявилає, що відкрила вихідний код понад 200 генеративних моделей ШІ. На тлі бурхливого розвитку штучного інтелекту в Китаї Alibaba та інші конкуренти у сфері генеративного ШІ випускають нові, економічно ефективні моделі та продукти безпрецедентними темпами.

Нагадаємо, на початку березня повідомлялося, що у 2025 році платформа Qwen від Alibaba Group Holding Ltd претендендує на те, щоб зрівнятися не лише з DeepSeek, а й із творцем ChatGPT OpenAI. У четвер, 6 березня, вона випустила свою останню версію ШІ QwQ з відкритим вихідним кодом.