Alibaba представила новую модель ИИ с открытым исходным кодом: какие преимущества имеет

В четверг, 27 марта, компания Alibaba представила свою последнюю модель искусственного интеллекта в серии Qwen. Конкуренция за большие языковые модели в Китае продолжает обостряться после растущей популярности в стране DeepSeek.

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Об этом сообщает CNBC.

По словам представителей Alibaba Cloud, новая модель Qwen2.5-Omni-7B многомодальна. Она может обрабатывать входящие данные, включая текст, изображения, аудио и видео, одновременно генерируя текстовые и естественные речевые ответы в режиме реального времени. Компания утверждает, что модель можно развернуть на периферийных устройствах, таких как мобильные телефоны, обеспечивая высокую эффективность без ущерба для производительности.

"Это уникальное сочетание делает данную модель идеальной основой для разработки гибких и экономически эффективных агентов ИИ, обеспечивающих ощутимую ценность, особенно интеллектуальных голосовых приложений", — заявили в Alibaba и добавили, что новую модель можно использовать, чтобы помочь слабовидящему человеку ориентироваться в окружающей среде.

Qwen2.5-Omni-7B имеет открытый исходный код на платформах Hugging Face и Github, следуя за DeepSeek, сделавшим свою прорывную модель R1 открытой.

Alibaba Cloud также заявила, что открыла исходный код более 200 генеративных моделей ИИ. На фоне бурного развития искусственного интеллекта в Китае Alibaba и другие конкуренты в области генеративного ИИ выпускают новые, экономически эффективные модели и продукты беспрецедентными темпами.

Напомним, в начале марта сообщалось, что в 2025 году платформа Qwen от Alibaba Group Holding Ltd претендендует на то, чтобы сравниться не только с DeepSeek, но и создателем ChatGPT OpenAI. В четверг, 6 марта, она выпустила свою последнюю версию ИИ QwQ с открытым исходным кодом.