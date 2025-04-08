США лідирують у виробництві моделей ШІ, але Китай значно скоротив розрив: що відомо

Науковці вважають, що штучний інтелект (ШІ) готовий стати рушійною технологією 21-го століття. Але його переваги не будуть розподілені рівномірно. США, як і раніше, є світовим лідером у галузі сучасного штучного інтелекту, проте Китай значно скоротив розрив.

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Про це йдеться у звіті Стенфордського університету "Індексу штучного інтелекту", в якому аналітики оцінили розвиток галузі у 2024 році.

Індекс ШІ пропонує одне з найбільш всеосяжних, заснованих на даних уявлень про розвиток штучного інтелекту.

За даними звіту, минулоріч компанії, що базуються в США, створили 40 примітних моделей ШІ, порівняно з 15 з Китаю та трьома з Європи. Однак китайські моделі швидко наздогнали американські за якістю і досягли майже паритету за ключовими показниками. Ще роком раніше розробки компаній КНР відставали від провідних моделей ШІ, створених у США, на двозначні відсоткові значення. Крім того, Китай тепер випереджає США за кількістю публікацій та патентів у галузі ШІ.

Однією з областей, де США продовжують домінувати, є приватні інвестиції, що займаються розвитком штучного інтелекту. За даними Стенфорда, минулого року в США було інвестовано 109,1 млрд. доларів США, що майже в 12 разів більше, ніж у Китаї (9,3 млрд. доларів США) і в 24 рази більше, ніж у Великобританії (4,5 млрд. доларів США). На частку генеративного ШІ припало 33,9 млрд. доларів приватних інвестицій у всьому світі, що на 18,7% більше, ніж у попередньому році.

Поширення ШІ також зростає: у 2024 році 78% організацій заявили, що використовують його, тоді як роком раніше цей показник становив 55%.

Згідно зі звітом, конкуренція загострилася не лише між країнами, а й між провідними компаніями. Станом на кінець 2022 року OpenAI та Google були у невеликій групі компаній з явним лідерством. Сьогодні також є надійні конкуруючі моделі від Meta, Anthropic, xAI та інших.

У той же час, розробка моделей ШІ стає все більш глобальною, з помітним розвитком у таких регіонах, як Близький Схід, Латинська Америка і Південно-Східна Азія. "Гонка напруженіша, ніж будь-коли, і ні в кого немає явного лідера", — зазначається у звіті.

Нагадаємо, коаліція дослідницьких установ у Латинській Америці працює над інструментом, який надаватиме користувачам точніші відповіді, враховуючи мовні та культурні особливості регіону.