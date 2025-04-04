Генератор зображень MidJourney запустив тестування оновленої ШІ-моделі

Незалежна дослідницька лабораторія розробки штучного інтелекту, яка створює цифрові зображення з описів природною мовою MidJourney пропонує користувачам приєднатися до тестування альфа-версії своєї оновленої моделі штучного інтелекту V7.

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Про це йдеться на сайті розробника.

За даними MidJourney, запропонована модель ШІ на основі текстових або голосових підказок створює детальні зображення, які виглядають неймовірно реалістичними.

V7 - перша модель, в якій за замовчуванням включена персоналізація. Щоб використовувати її, необхідно розблокувати персоналізацію. Це триватиме близько 5 хвилин. Ви можете увімкнути та вимкнути її у будь-який час. На думку розробників, за допомогою персоналізації користувачі можуть інтерпретувати свій задум і створювати неймовірно гарні зображення.

Крім того, вже доступна флагманська функція "режим чернетки", яка коштує вдвічі дешевше і відображає зображення у 10 разів швидше.

"Скажіть поміняти кішку на сову або зробити її нічною, і V7 автоматично змінить підказку та почне нову роботу. Натисніть "режим чернетки", а потім кнопку мікрофона, щоб увімкнути "голосовий режим", в якому ви можете думати вголос і дозволяти зображенням текти за вашими думками", — йдеться у поясненні MidJourney.

Крім того, якщо вам щось не подобається, в режимі Draft натисніть "поліпшити" або "змінити" на зображенні, і його буде перемальовано в новій якості.

Інші функції, зокрема, масштабування, редагування та ретектурування в даний час діють на базі моделей V6, але у майбутньому будуть оновлені.

Що таке альфа-тестування?

Альфа-тестування є важливим етапом тестування програмного забезпечення, що проводиться перед випуском програмного продукту для загального користування. Воно здійснюється в контрольованому середовищі внутрішніми тестувальниками, зазвичай членами команди розробників, але іноді до нього залучають користувачів.

Під час альфа-тестування програмне забезпечення тестується в імітованих або реальних середовищах для виявлення будь-яких потенційних помилок або технічних проблем. Тестувальники зосереджуються на різних аспектах програмного забезпечення, включаючи його функціональність, зручність використання та надійність.

Нагадаємо, ажіотаж навколо створення анімаційних творів в стилі Ghibli з використанням інструменту генерації зображень ChatGPT призвів до рекордного сплеску числа користувачів чат-бота OpenAI. Його сервери були надто перевантажені і компанії довелося запровадити тимчасове обмеження використання цієї функції.