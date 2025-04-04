Генератор изображений MidJourney запустил тестирование обновленной ШИ-модели

Независимая исследовательская лаборатория разработки искусственного интеллекта, создающая цифровые изображения из описаний на естественном языке MidJourney предлагает пользователям присоединиться к тестированию альфа-версии своей обновленной модели искусственного интеллекта V7.

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Об этом говорится на сайте разработчика.

По данным MidJourney, предложенная модель ИИ на основе текстовых или голосовых подсказок создает детальные изображения, которые выглядят невероятно реалистичными.

V7 – первая модель, в которой по умолчанию включена персонализация. Чтобы использовать его, необходимо разблокировать персонализацию. Это будет продолжаться около 5 минут. Вы можете включить и отключить ее в любое время. По мнению разработчиков, с помощью персонализации пользователи могут интерпретировать свой замысел и создавать невероятно красивые изображения.

Кроме того, уже доступна флагманская функция "режим черновика", которая стоит вдвое дешевле и создает изображение в 10 раз быстрее.

"Скажите поменять кошку на сову или сделать ее ночной, и V7 автоматически изменит подсказку и начнет новую работу. Нажмите "режим черновика", а затем кнопку микрофона, чтобы включить "голосовой режим", в котором вы можете думать вслух и позволять изображениям течь по вашим мыслям", — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, если вам что-то не нравится, в режиме Draft нажмите "улучшить" или "изменить" на изображении, и он будет перерисован в новом качестве.

Другие функции, в частности масштабирование, редактирование и ретектурирование в настоящее время действуют на базе моделей V6, но в будущем будут обновлены.

Что такое альфа-тестирование?

Альфа-тестирование является важным этапом тестирования программного обеспечения, производимого перед выпуском программного продукта для общего пользования. Оно осуществляется в контролируемой среде внутренними тестировщиками, обычно членами команды разработчиков, но иногда к нему привлекают пользователей.

Во время тестирования альфа программное обеспечение тестируется в имитированных или реальных средах для выявления любых потенциальных ошибок или технических проблем. Тестировщики сосредотачиваются на различных аспектах программного обеспечения, включая его функциональность, удобство использования и надежность.

Напомним, а жиотаж вокруг создания анимационных произведений в стиле Ghibli с использованием инструмента генерации изображений ChatGPT привел к рекордному всплеску числа пользователей чат-бота OpenAI. Его серверы были слишком перегружены, и компании пришлось ввести временное ограничение использования этой функции.