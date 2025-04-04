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ШИ для университетов: Anthropic запустила Claude for Education
Американская компания Anthropic представила Claude for Education – специальную версию своего искусственного интеллекта для высших учебных заведений. Программа поможет университетам интегрировать ИИ в учебный и административный процессы, давая студентам и преподавателям возможность активно участвовать в его развитии, пишет AI4Future.
Новая версия содержит режим обучения, который направляет студентов в процессе рассуждения, а не просто готовые ответы. Университеты Northeastern, LSE и Champlain College уже получили полный доступ к Claude. Кроме того, Anthropic сотрудничает с Internet2 и Instructure для интеграции ИИ в обучающие системы, в частности в Canvas LMS.
Среди студенческих инициатив – программа Claude Campus Ambassadors и возможность получить API-кредиты для собственных проектов. Claude поможет студентам в написании научных работ, решении задач и совершенствовании текстов.
Преподаватели смогут использовать его для проверки работ и создания учебных материалов, а администрация для анализа данных, автоматизации ответов на запросы и работы с документами.
Anthropic – это американская компания, основанная в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI, в частности Дарио Амодеи и Даниэлой Амодеи. Компания специализируется на исследованиях в области искусственного интеллекта (ИИ) и стремится создавать надежные, интерпретированные и управляемые ИИ-системы.
Продукты и исследования:
- Claude: флагманский продукт Anthropic – это семейство больших языковых моделей (LLM), разработанных как конкуренты ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google. Claude предназначена для обеспечения безопасного и надежного взаимодействия с пользователями.
- Constitutional AI: Anthropic разработала подход под названием "Constitutional AI", который направлен на согласование ИИ-систем с человеческими ценностями, обеспечивая их вспомогательность, безвредность и честность. В этом подходе используется набор правил, известный как конституция, которая определяет желаемое поведение ИИ-системы.