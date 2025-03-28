Ключ к точной диагностике аутизма: ученые просят использовать возможности ИИ

Медицинские учреждения должны использовать аналитические возможности искусственного интеллекта в сочетании с клиническим опытом для разработки лучших критериев диагностики аутизма. Об этом говорится в исследовании канадских нейробиологов, опубликованном в журнале Cell, пишет AI4Future.

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Они отмечают, что современная диагностика аутизма чрезмерно сосредотачивается на недостаточной социализации у ребенка, уделяя меньше внимания его интересам и спонтанному поведению с объектами.

Один из главных авторов исследования, клинический доцент психиатрии Монреальского университета (UdeM) Эммет Рабо говорит, что проект является успешным результатом плодотворного сотрудничества с Университетом Макгилла, государственным научно-исследовательским университетом в Канаде (McGill University).

"Мы надеемся, что наши результаты будут способствовать улучшению диагностики и поддержки аутичного сообщества", – добавил он.

По данным исследователей, больше внимания следует уделять повторяющемуся и основанному на восприятии поведению и особым интересам детей, поскольку они могут быть более специфичными для аутизма, чем считалось ранее.

Получение диагноза "аутизм" может длиться годами, откладывая вмешательство, улучшающее результаты и качество жизни. И, напротив, неоправданный диагноз может привести к целому ряду неправильных решений, говорят ученые. Таким образом, усовершенствование процесса оценивания принесет огромную пользу людям с аутизмом и государственной системе здравоохранения.

Аутизм – основное расстройство нейроразвития, которое характеризуется наличием симптомов нарушения социального взаимодействия, ограниченного интереса и повторяющегося поведения.

В указанной статье говорится, что "такой вариант развития поражает около 80 миллионов человек во всем мире".