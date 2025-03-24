Британские учителя опасаются сокращений и говорят, что правительство "слишком увлеклось" ИИ

Британские профсоюзы учителей готовятся к борьбе с правительством в связи с опасениями сокращения рабочих мест из-за искусственного интеллекта, пишет AI4Future.

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По словам генерального секретаря Национального союза учителей (крупнейшего профсоюза педагогов в Великобритании) Даниэля Кебеде, правительство "слишком увлеклось" планами внедрения инструментов на основе ИИ в классах, что может поставить министра образования в сложное положение.

Профсоюз обеспокоен тем, что образовательные инструменты на основе ИИ могут привести к потере работы среди части работников отрасли, особенно низкооплачиваемых ассистентов учителей, задачи которых могут быть автоматизированы.

Тревогу вызвало объявление правительства в январе о выделении 1 млн фунтов стерлингов 16 технологическим компаниям для разработки ИИ-инструментов для учителей, в частности для обратной связи и проверки работ, что, по словам правительства, должно способствовать "высоким и растущим стандартам образования".

Кебеде заявил Sky News, что хотя во внедрении ИИ есть положительные аспекты, "в секторе еще не было ни одного содержательного обсуждения" этого вопроса, а министерство образования "слишком увлеклось" этим процессом.

"ИИ может уменьшить нагрузку, сократить бюрократию, и он действительно может помочь в снижении административной нагрузки на учителей. Но образование и обучение – это, прежде всего, межличностный и социальный процесс", – отметил он.

Напомним, в феврале Соединенные Штаты Америки и Великобритания отказались подписывать декларацию об "открытом и нравственном искусственном интеллекте", принятую в рамках саммита по ИИ в Париже.