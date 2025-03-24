Британські вчителі побоюються скорочень і кажуть, що уряд "занадто захопився" ШІ

Британські профспілки вчителів готуються до боротьби з урядом через побоювання щодо скорочення робочих місць через штучний інтелект, пише AI4Future.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

За словами генерального секретаря Національної спілки вчителів (найбільшої профспілки освітян у Великій Британії) Даніеля Кебеде, уряд "занадто захопився" планами впровадження інструментів на основі ШІ у класах, що може поставити міністра освіти у складне становище.

Профспілка занепокоєна тим, що освітні інструменти на основі ШІ можуть призвести до втрати роботи серед частини працівників галузі, особливо низькооплачуваних асистентів вчителів, завдання яких можуть бути автоматизовані.

Тривогу викликало оголошення уряду в січні про виділення 1 млн фунтів стерлінгів 16 технологічним компаніям для розробки ШІ-інструментів для вчителів, зокрема для зворотного зв’язку та перевірки робіт, що, за словами уряду, має сприяти "високим і зростаючим стандартам освіти".

Кебеде заявив Sky News, що хоча в запровадженні ШІ є позитивні аспекти, "в секторі ще не було жодного змістовного обговорення" цього питання, а міністерство освіти "занадто захопилося" цим процесом.

"ШІ може зменшити навантаження, скоротити бюрократію, і він справді може допомогти у зниженні адміністративного навантаження на вчителів. Але освіта і навчання – це передусім міжособистісний і соціальний процес", – зазначив він.

Нагадаємо, у лютому Сполучені Штати Америки та Велика Британія відмовилися підписувати декларацію про "відкритий та етичний штучний інтелект", ухвалену в рамках саміту з ШІ в Парижі.