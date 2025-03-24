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В Італії вперше в світі випустили газету, повністю згенеровану ШІ
В італійській газеті Il Foglio заявили, що опублікували перший у світі номер, створений штучним інтелектом (ШІ). Про це пише AI4Future.
Видання стверджує, що штучний інтелект використовувався "для всього – написання текстів, заголовків, цитат… навіть для іронії". Ініціатива Il Foglio, ліберально-консервативної щоденної газети, є частиною місячного журналістського експерименту, метою якого є продемонструвати вплив технологій штучного інтелекту "на нашу роботу та повсякденне життя", зазначив головний редактор Клаудіо Чераза.
Чотиристорінковий випуск Il Foglio AI був доданий до основного друкованого номера газети у широкому форматі і доступний у кіосках та онлайн.
"Це буде перша у світі щоденна газета в кіосках, створена повністю за допомогою штучного інтелекту", – заявив Чераза. Він додав, що роль журналістів обмежувалася "постановкою запитань [в інструменті ШІ] і читанням відповідей".
Експеримент відбувається на тлі глобальних дискусій у медіаіндустрії щодо використання штучного інтелекту, пише The Guardian.
Раніше повідомлялося, що BBC News планує використовувати ШІ для надання аудиторії більш персоналізованого контенту.