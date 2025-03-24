В Италии впервые в мире выпустили газету, полностью сгенерированную ИИ

В итальянской газете Il Foglio заявили, что опубликовали первый в мире номер, созданный искусственным интеллектом (ИИ). Об этом пишет AI4Future.

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Издание утверждает, что искусственный интеллект использовался "для всего – написание текстов, заголовков, цитат… даже для иронии". Инициатива Il Foglio, либерально-консервативной ежедневной газеты, является частью месячного журналистского эксперимента, целью которого является продемонстрировать влияние технологий искусственного интеллекта "на нашу работу и повседневную жизнь", отметил главный редактор Клаудио Чераза.

Четырехстраничный выпуск Il Foglio AI был добавлен в основной печатный номер газеты в широком формате и доступен в киосках и онлайн.

"Это будет первая в мире ежедневная газета в киосках, созданная полностью с помощью искусственного интеллекта", – заявил Чераза. Он добавил, что роль журналистов ограничивалась "постановкой вопросов [в инструменте ИИ] и чтением ответов".

Эксперимент проходит на фоне глобальных дискуссий в медиаиндустрии по использованию искусственного интеллекта , пишет The Guardian.

Ранее сообщалось , что BBC News планирует использовать ИИ для предоставления аудитории более персонализированного контента.