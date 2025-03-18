В Google ожидают, что ИИ, который сможет мыслить как человек, появится в ближайшие 5-10 лет

Генеральный директор компании Google DeepMind Демис Гассабис прогнозирует, что искусственный генерализованный интеллект (AGI), который сможет выполнять любые интеллектуальные задачи на уровне человека, станет реальностью в ближайшие 5-10 лет.

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Об этом сообщает CNBC.

По его мнению, сегодняшние ИИ-системы очень пассивны. Пока искусственному интеллекту многое не под силу. Однако в течение следующих пяти-десяти лет многие из этих возможностей начнут выходить на первый план, и человечество приблизится к созданию всеобщего искусственного интеллекта (AGI).

Демис Гассабис определил AGI как "систему, способную демонстрировать все сложные возможности, доступные людям".

"Эти системы еще не очень впечатляют в определенных вещах. Есть другие вещи, которые они еще не могут сделать, и нам предстоит провести достаточно обширную исследовательскую работу", — подчеркнул он.

Главная проблема с достижением всеобщего искусственного интеллекта, по словам Гассабиса, состоит в том, чтобы привести современные системы ИИ к точке понимания контекста из реального мира.

В то же время Дарио Амодей, гендиректор стартапа Anthropic с искусственным интеллектом, на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ожидает появления искусственного интеллекта, способного выполнять человеческие задачи лучше людей, уже в ближайшие два-три года.

Google инвестирует $1 миллиард в искусственный интеллект

Google уже вложил дополнительные $1 миллиард в стартап Anthropic. Эта инвестиция является частью более широкой стратегии поискового гиганта, направленной на удержание лидерских позиций в разработке генеративных моделей ИИ. Anthropic основан в 2021 году группой бывших сотрудников OpenAI, специализирующихся на создании безопасных и передовых систем ИИ. Самый известный продукт компании – серия моделей Claude, соревнующихся с GPT-4 от OpenAI.

Инвестиция Google в $1 миллиард совпала с ожидаемым привлечением еще $2 миллиардов от других венчурных инвесторов, таких как Lightspeed Venture Partners. Это может увеличить отметку Anthropic до $60 миллиардов.

Напомним, Google планирует в течение года заменить Google Assistant на Gemini, за исключением устройств, работающих на устаревших версиях Android. Gemini придет на замену Google Assistant, запущенный в 2016 году, после года его развития и обновлений.