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Gemini заменит Google Assistant на Android в течение 2025 года
Google планирует в течение года заменить Google Assistant на Gemini, за исключением устройств, работающих на устаревших версиях Android. Gemini придет на замену Google Assistant, который был запущен в 2016 году, после года его развития и обновлений.
Об этом сообщается в блоге Google.
Ожидается, что в ближайшие месяцы все устройства перейдут на Gemini. Это касается не только смартфонов, но и планшетов, наушников, Google Assistant в вашем автомобиле и всех подключаемых к телефону устройств и могут взаимодействовать с голосовым помощником.
"Чтобы продолжить нашу работу по созданию полезнейшего помощника в мире, мы переосмыслили опыт работы с искусственным интеллектом в его основе, чтобы сделать Gemini вашим персональным помощником на основе искусственного интеллекта. Хотя наши ожидания относительно того, что может делать помощник, быстро меняются, миссия остается неизменной", — пишет Google.
Компания планирует поделиться дополнительной информацией с пользователями в следующие несколько месяцев, к тому времени Google Assistant будет оставаться доступным на соответствующих устройствах.
Google инвестирует $1 миллиард в искусственный интеллект
Google уже вложил дополнительные $1 миллиард в стартап Anthropic. Эта инвестиция является частью более широкой стратегии поискового гиганта, направленной на удержание лидерских позиций в разработке генеративных моделей ИИ. Anthropic основан в 2021 году группой бывших сотрудников OpenAI, специализирующихся на создании безопасных и передовых систем ИИ. Самый известный продукт компании – серия моделей Claude, соревнующихся с GPT-4 от OpenAI.
Инвестиция Google в $1 миллиард совпала с ожидаемым привлечением еще $2 миллиардов от других венчурных инвесторов, таких как Lightspeed Venture Partners. Это может увеличить отметку Anthropic до $60 миллиардов.
Напомним, Google все активнее использует искусственный интеллект не только для создания новых продуктов, но и разработки собственного программного кода. Генеральный директор компании Сундар Пичаи во время отчета за третий квартал 2024 года заявил, что более четверти нового кода Google создается ИИ и затем проверяется инженерами компании.