Велика Британія та США відмовилися підписувати міжнародну декларацію про штучний інтелект

Сполучені Штати Америки та Велика Британія відмовилися підписувати декларацію про "відкритий та етичний штучний інтелект", ухвалену в рамках саміту з ШІ в Парижі.

Про це пише The Guardian.

У декларації зазначено, що ШІ має бути "відкритим, інклюзивним, прозорим, етичним, безпечним, надійним і таким, що заслуговує на довіру", а країни зобов'язуються "забезпечувати стійкість ШІ заради людей і планети". Документ підтримали 61 країна, включно з Китаєм, Індією, Японією, Австралією і Канадою.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не приймуть спроби посилити контроль над штучним інтелектом з боку інших країн. Він зазначив, що надмірне регулювання створює загрозу існування самої сфери ШІ.

"Нам потрібні міжнародні механізми регулювання, які сприятимуть розвитку ШІ, а не стримуватимуть його. Важливо, щоб наші європейські партнери дивилися на цей етап з оптимізмом, а не з побоюванням", - зазначив він.

Саміт в Парижі

У виставковому центрі "Гран-пале" в Парижі з 10 по 11 лютого проходить міжнародна конференція, присвячена безпечному використанню штучного інтелекту. Участь у заході взяли представники понад 100 країн, щоб запропонувати альтернативний шлях розвитку ШІ, заснований на етиці та міжнародному регулюванні.

Дискусії на саміті в Парижі були зосереджені на впливі ШІ на суспільство і навколишнє середовище, а також на тому, яких заходів необхідно вжити, щоб скористатися його перевагами і запобігти ризикам.

Раніше ми писали, що основні європейські ШІ-стартапи Mistral і Helsing об'єднуються для оборонних проєктів. У своїй заяві компанії зазначили, що застосовуватимуть комп’ютерне бачення для покращення здатності оборонних систем "розуміти навколишнє середовище, ефективно взаємодіяти з операторами та забезпечувати швидке та надійне прийняття рішень у складних ситуаціях".