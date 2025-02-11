Великобритания и США отказались подписывать международную декларацию по искусственному интеллекту

Соединенные Штаты Америки и Великобритания отказались подписывать декларацию об "открытом и этичном искусственном интеллекте", принятую в рамках саммита по ИИ в Париже.

Об этом пишет The Guardian.

В декларации указано, что ИИ должен быть "открытым, инклюзивным, прозрачным, этическим, безопасным, надежным и заслуживающим доверия", а страны обязуются "обеспечивать устойчивость ИИ ради людей и планеты". Документ поддержали 61 страна, включая Китай, Индию, Японию, Австралию и Канаду.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не примут попытки усилить контроль над искусственным интеллектом со стороны других стран. Он отметил, что чрезмерное регулирование создает угрозу существованию самой сферы ИИ.

"Нам нужны международные механизмы регулирования, которые будут способствовать развитию ИИ, а не сдерживать его. Важно, чтобы наши европейские партнеры смотрели на этот этап с оптимизмом, а не с опаской", — отметил он.

Саммит в Париже

В выставочном центре "Гран-пале" в Париже с 10 по 11 февраля проходит международная конференция, посвященная безопасному использованию искусственного интеллекта. Участие в мероприятии приняли представители более 100 стран, чтобы предложить альтернативный путь развития ИИ, основанный на этике и международном регулировании.

Дискуссии на саммите в Париже были сосредоточены на влиянии ИИ на общество и окружающую среду, а также на том, какие меры необходимо принять, чтобы воспользоваться его преимуществами и предотвратить риски.

Ранее мы писали, что основные европейские ШИ-стартапы Mistral и Helsing объединяются для оборонных проектов. В своем заявлении компании отметили, что будут применять компьютерное видение для улучшения способности оборонных систем "понимать окружающую среду, эффективно взаимодействовать с операторами и обеспечивать быстрое и надежное принятие решений в сложных ситуациях".