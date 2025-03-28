Ключ до точної діагностики аутизму: вчені просять використовувати можливості ШІ

Медичні установи мають використовувати аналітичні можливості штучного інтелекту у поєднанні з клінічним досвідом для розробки кращих критеріїв у діагностиці аутизму. Про це йдеться у дослідженні канадських нейробіологів, опублікованому в журналі Cell, пише AI4Future.

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Вони зазначають, що сучасна діагностика аутизму надмірно зосереджується на недостатній соціалізації у дитини, приділяючи менше уваги її інтересам та спонтанній поведінці з об’єктами.

Один із головних авторів дослідження, клінічний доцент психіатрії Монреальського університету (UdeM) Еммет Рабо каже, що проєкт є успішним результатом плідної співпраці з Університетом Макгілла, державним науково-дослідним університетом у Канаді (McGill University).

"Ми сподіваємося, що наші результати сприятимуть покращенню діагностики та підтримки аутичної спільноти", – додав він.

За даними дослідників, більше уваги слід приділяти повторюваній і заснованій на сприйнятті поведінці та особливим інтересам дітей, оскільки вони можуть бути більш специфічними для аутизму, ніж вважалося раніше.

Отримання діагнозу "аутизм" може тривати роками, відкладаючи втручання, які покращують результати та якість життя. І, навпаки, невиправданий діагноз може призвести до цілої низки неправильних рішень, кажуть вчені. Таким чином, удосконалення процесу оцінювання дасть величезну користь людям з аутизмом і державній системі охорони здоров’я.

Аутизм – основний розлад нейророзвитку, який характеризується наявністю симптомів порушення соціальної взаємодії, обмеженого інтересу та повторюваної поведінки.

У зазначеній статті йдеться, що "такий варіант розвитку вражає близько 80 мільйонів людей у ​​всьому світі".