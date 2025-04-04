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ШІ для університетів: Anthropic запустила Claude for Education

студенти, штучний інтелект
Anthropic запустила Claude for Education: як університети інтегрують ШІ у навчання / Freepik

Американська компанія Anthropic представила Claude for Education — спеціальну версію свого штучного інтелекту для вищих навчальних закладів. Програма допоможе університетам інтегрувати ШІ у навчальний та адміністративний процеси, даючи студентам і викладачам змогу брати активну участь у його розвитку, пише AI4Future.

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Нова версія містить режим навчання, що спрямовує студентів у процесі міркування, а не просто дає готові відповіді. Університети Northeastern, LSE і Champlain College вже отримали повний доступ до Claude. Крім того, Anthropic співпрацює з Internet2 та Instructure для інтеграції ШІ в навчальні системи, зокрема в Canvas LMS.

Серед студентських ініціатив — програма Claude Campus Ambassadors та можливість отримати API-кредити для власних проєктів. Claude допоможе студентам у написанні наукових робіт, розв’язанні задач і вдосконаленні текстів.

Викладачі зможуть використовувати його для перевірки робіт та створення навчальних матеріалів, а адміністрація — для аналізу даних, автоматизації відповідей на запити та роботи з документами.

Anthropic — це американська компанія, заснована у 2021 році колишніми співробітниками OpenAI, зокрема Даріо Амодеї та Даніелою Амодеї. Компанія спеціалізується на дослідженнях у сфері штучного інтелекту (ШІ) та прагне створювати надійні, інтерпретовані та керовані ШІ-системи. ​

 Продукти та дослідження:

  • Claude: флагманський продукт Anthropic — це сімейство великих мовних моделей (LLM), розроблених як конкуренти ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google. Claude призначений для забезпечення безпечної та надійної взаємодії з користувачами.
  • Constitutional AI: Anthropic розробила підхід під назвою "Constitutional AI", який спрямований на узгодження ШІ-систем із людськими цінностями, забезпечуючи їхню допоміжність, нешкідливість та чесність. У цьому підході використовується набір правил, відомий як "конституція", яка визначає бажану поведінку ШІ-системи.
Автор:
Кейт Щеглова