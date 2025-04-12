Глобальна гонка: ЄС будує 13 гігафабрик ШІ за €20 мільярдів

Європейський Союз представив масштабний план вартістю €20 мільярдів, спрямований на створення нових гігафабрик штучного інтелекту, які стануть ключовими об’єктами для розробки інноваційних моделей ШІ, пише AI4Future .

Нові потужності будуть оснащені надсучасними суперкомп’ютерами й дата-центрами, які дозволять Європі вийти на новий рівень у глобальній гонитві за технологічне лідерство.

Про це йдеться в стратегії "континенту ШІ", оприлюдненій Європейською комісією. Як наголосила віцепрезидентка Єврокомісії Генна Вірккунен, штучний інтелект є критично важливою технологією для забезпечення конкурентоспроможності, безпеки та цифрового суверенітету Європи.

"Глобальні перегони в галузі ШІ далекі відзавершення", – зазначила вона.

Європа значно відстає у сфері ШІ від провідних гравців – США та Китаю. За даними Стенфордського університету, у 2024 році американські дослідники створили 40 провідних моделей ШІ, Китай — 15, тоді як усі три європейські моделі були створені у Франції.

Також жодна з країн ЄС не потрапила до першої п’ятірки за динамічністю в галузі ШІ – показником, що враховує інвестиції, патенти та наукові дослідження. Лідерами стали США, Китай і Велика Британія, тоді як Франція посіла шосте місце, а Німеччина — восьме.

На тлі цього ЄС уже розпочав реалізацію плану зі створення 13 фабрик штучного інтелекту, де зосереджені ресурси для навчання й тестування моделей. Проте гігафабрики стануть наступним рівнем — це будуть об’єкти з понад 100 тисячами ШІ-процесорів, у той час як сучасні фабрики мають до 25 тисяч таких чипів.

Нові гігафабрики орієнтуватимуться на реалізацію технологічних "місяцеходів" (moonshots) — проєктів із проривним потенціалом у галузях охорони здоров’я, біотехнологій, промисловості, робототехніки та наукових відкриттів.

Крім будівництва інфраструктури, Єврокомісія також допускає зміни у своєму головному законодавстві щодо ШІ, аби адаптувати правове поле до нових технологічних викликів.