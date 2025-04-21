ОАЭ планируют использовать искусственный интеллект для написания и редактирования законов

ОАЭ планируют вовлечь искусственный интеллект в разработку новых законов, а также для анализа и обновления действующего законодательства. Этот шаг является наиболее амбициозным проектом среди стран Персидского залива в области применения искусственного интеллекта, в развитие которого Эмираты инвестировали значительные средства.

Об этом пишет Financial Times.

По словам шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, правителя Дубая и вице-президента ОАЭ, эта новая законодательная система, основанная на искусственном интеллекте, изменит способ создания законов, сделав процесс более быстрым и более точным.

Он отметил, что искусственный интеллект будет "регулярно предлагать обновление законодательства". Правительство ожидает, что искусственный интеллект ускорит процесс законотворчества на 70 процентов согласно сообщению на заседании кабинета министров.

Абу-Даби активно инвестирует в искусственный интеллект, создав в прошлом году специализированный инвестиционный фонд MGX. Этот фонд, в частности, поддержал инфраструктурный фонд ИИ BlackRock объемом 30 миллиардов долларов. Кроме того, MGX включил в состав своего совета директора, отвечающего за вопросы искусственного интеллекта.

ОАЭ планирует использовать искусственный интеллект для отслеживания того, как законы влияют на население и экономику страны, создав массивную базу данных федеральных и местных законов вместе с данными государственного сектора, такими как судебные решения и государственные услуги.

Однако исследователи обращают внимание на потенциальные сложности и риски, связанные с этой идеей. Среди них: возможна недоступность ИИ для пользователей, предвзятость, которая может возникать из-за данных, на которых учится искусственный интеллект, а также вопрос о способности ИИ интерпретировать законы так же, как это делают люди.

Между тем, Европейский Союз представил масштабный план стоимостью €20 миллиардов, направленный на создание новых гигафабрик искусственного интеллекта, которые станут ключевыми объектами для разработки инновационных моделей ИИ,