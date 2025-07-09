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Попри погіршення ліквідності: "Укрзалізниця" сплатить купонні платежі за єврооблігаціями

Укрзалізниця
Фото: railinsider.com.ua

АТ "Укрзалізниця" 9 та 15 липня сплатить купонні платежі за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках відповідно. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

"Незважаючи на суттєве погіршення ринкової кон’юнктури та ситуації з ліквідністю, про що було заявлено під час дзвінка з інвесторами 19 червня, Укрзалізниця має намір виконати купонні платежі, які підлягають сплаті 9 та 15 липня за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках відповідно", - йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що у I кварталі 2025 року показник EBITDA УЗ досяг від’ємного значення через падіння обсягів  вантажоперевезень (-17% рік до року порівняно з I кварталом 2024 року) та стрімке зростання операційних витрат.

Також, з початку року доступні грошові кошти суттєво скоротилися, збільшуючи потребу у фінансуванні від міжнародних фінансових організацій для покриття критичних капітальних інвестицій та потреб ліквідності під час триваючої війни.

В УЗ наголошують, що без такої підтримки з боку стратегічних партнерів, ймовірно, компанія не змогла б виконати свої фінансові зобов’язання перед власниками єврооблігацій.

У цьому контексті Укрзалізниця залучила фінансового радника та шукає всеосяжне рішення щодо своїх Loan Participation Notes (LPN) (борговий цінний папір), шляхом переговорів із держателями єврооблігацій з метою досягнення належного боргового полегшення та пом’якшення викликів ліквідності в найближчі роки.

Нагадаємо, уряд виділив понад 4,3 млрд гривень фінансової підтримки АТ "Укрзалізниця". Кошти спрямують на забезпечення безперебійних пасажирських та вантажних перевезень в умовах воєнного стану. 

Про "Укрзалізницю"

"Укрзалізниця" забезпечує понад 80% вантажних і близько 36% пасажирських перевезень у межах країни. Компанія є найбільшим роботодавцем в Україні з більш ніж 190 тис. працівників і управляє однією з найбільших залізничних мереж Європи протяжністю понад 19 тис. км, з яких понад 9,3 тис. км — електрифіковані.

На балансі "Укрзалізниці" перебуває понад 1400 станцій та значний парк локомотивів, вантажних і пасажирських вагонів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" увійшла в ТОП-10 підприємств, які отримали найбільший прибуток у 2024 році. Зокрема, компанія опинилась на сьомому місці з прибутком 102,9 млрд грн.

Автор:
Світлана Манько