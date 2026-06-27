ЄБРР підтримав індексацію вантажних тарифів "Укрзалізниці"

Європейський банк реконструкції та розвитку підтримує індексацію тарифів на вантажні залізничні перевезення в Україні, оскільки вважає це необхідним кроком для забезпечення фінансової стійкості АТ "Укрзалізниця".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву заступника директора ЄБРР в Україні Марка Магалецького під час Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську.

За його словами, операційна стійкість "Укрзалізниці" вже довела свою ефективність, однак зараз компанія потребує посилення фінансової стабільності.

"Перегляд тарифів на вантажні перевезення, які не змінювалися з 2022 року, — це складне, болюче, але необхідне рішення", — наголосив Магалецький.

Він також зазначив, що бізнес-модель, за якою Укрзалізниця працювала останні десятиліття, вичерпує свій потенціал, тому компанії та уряду необхідно працювати над її оновленням.

Окремо представник ЄБРР позитивно оцінив запровадження механізму компенсації суспільно важливих пасажирських перевезень (PSO). На його думку, така система має діяти на постійній основі та поширюватися також на приміські перевезення.

Магалецький підкреслив, що ЄБРР готовий і надалі інвестувати в розвиток української залізниці. Від початку повномасштабної війни банк надав "Укрзалізниці" понад 700 млн євро фінансування, з яких 54 млн євро становили грантові кошти.

Своєю чергою генеральна директорка з питань мобільності та транспорту Європейської комісії Магда Копчинська заявила, що "Укрзалізниці" доведеться пройти глибоку трансформацію в процесі євроінтеграції. За її словами, ці зміни є складними, але необхідними для довгострокового розвитку галузі та інтеграції української залізниці до транспортної системи Європейського Союзу.

Тиждень тому “Укрзалізниця” ініціювала перегляд тарифів на вантажні перевезення, запропонувавши індексацію на 30% з 1 серпня 2026 року. У компанії пояснюють рішення суттєвим зростанням витрат на електроенергію та інфляційними процесами, а також фінансовими збитками, які накопичилися через заморожені тарифи в умовах війни.