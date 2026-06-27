ЕБРР поддержал индексацию грузовых тарифов "Укрзализныци"

Европейский банк реконструкции и развития поддерживает индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки в Украине, поскольку считает это необходимым шагом для обеспечения финансовой устойчивости АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление заместителя директора ЕБРР в Украине Марка Магалецкого во время Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске.

По его словам, операционная устойчивость "Укрзализныци" уже доказала свою эффективность, однако сейчас компания нуждается в усилении финансовой стабильности.

"Просмотр тарифов на грузовые перевозки, которые не изменялись с 2022 года, - это сложное, болезненное, но необходимое решение", - подчеркнул Магалецкий.

Он также отметил, что бизнес-модель, по которой Укрзализныця работала последние десятилетия, исчерпывает свой потенциал, поэтому компании и правительству необходимо работать над ее обновлением.

Отдельно представитель ЕБРР положительно оценил внедрение механизма компенсации общественно важных пассажирских перевозок (PSO). По его мнению, такая система должна действовать на постоянной основе и распространяться на пригородные перевозки.

Магалецкий подчеркнул, что ЕБРР готов и дальше инвестировать в развитие украинской железной дороги. С начала полномасштабной войны банк предоставил "Укрзализныце" более 700 млн евро финансирования, из которых 54 млн евро составляли грантовые средства.

В свою очередь генеральный директор по мобильности и транспорту Европейской комиссии Магда Копчинская заявила, что "Укрзализныце" придется пройти глубокую трансформацию в процессе евроинтеграции. По ее словам, эти изменения сложны, но необходимы для долгосрочного развития отрасли и интеграции украинской железной дороги в транспортную систему Европейского Союза.

Неделю назад Укрзализныця инициировала пересмотр тарифов на грузовые перевозки, предложив индексацию на 30% с 1 августа 2026 года. В компании объясняют решение существенным ростом затрат на электроэнергию и инфляционными процессами, а также финансовыми убытками, которые накопились из-за замороженных тарифов в условиях войны.