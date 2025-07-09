Несмотря на ухудшение ликвидности: "Укрзализныця" оплатит купонные платежи по еврооблигациям

АО "Укрзализныця" 9 и 15 июля оплатит купонные платежи по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2028 годах соответственно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Несмотря на существенное ухудшение рыночной конъюнктуры и ситуации с ликвидностью, о чем было заявлено во время звонка с инвесторами 19 июня, Укрзализныця намерена выполнить купонные платежи, подлежащие уплате 9 и 15 июля по еврооблигациям с погашением в 2026 и 20.00.

Отмечается, что в I квартале 2025 года показатель EBITDA УЗ достиг отрицательного значения из-за падения объемов грузоперевозок (-17% год к году по сравнению с I кварталом 2024 года) и стремительного роста операционных расходов.

Также с начала года доступные денежные средства существенно сократились, увеличивая потребность в финансировании от международных финансовых организаций для покрытия критических капитальных инвестиций и потребностей ликвидности во время продолжающейся войны.

В УЗ отмечают, что без такой поддержки со стороны стратегических партнеров, вероятно, компания не смогла бы выполнить свои финансовые обязательства перед держателями еврооблигаций.

В этом контексте Укрзализныця привлекла финансового советника и ищет всеобъемлющее решение относительно своих Loan Participation Notes (LPN) (долговой ценной бумаге) путем переговоров с держателями еврооблигаций с целью достижения должного долгового облегчения и смягчения вызовов ликвидности в ближайшие годы.

Напомним, правительство выделило более 4,3 млрд гривен финансовой поддержки АО "Укрзализныця". Средства будут направлены на обеспечение бесперебойных пассажирских и грузовых перевозок в условиях военного положения.

Об "Укрзализныце"

"Укрзализныця" обеспечивает более 80% грузовых и около 36% пассажирских перевозок в пределах страны. крупнейшим работодателем в Украине из более чем 190 тыс. работников и управляет одной из крупнейших железнодорожных сетей Европы протяженностью более 19 тыс. км, из которых более 9,3 тыс. км – электрифицированы.

На балансе "Укрзализныци" находятся более 1400 станций и значительный парк локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.

Напомним, "Укрзализныця" вошла в ТОП-10 предприятий, получивших наибольшую прибыль в 2024 году. В частности, компания оказалась на седьмом месте с прибылью 102,9 млрд. грн.