Бизнес выступает против введения разных тарифов для перевозок в направлении отдельных портов

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) выражает обеспокоенность планами "Укрзализныци" относительно введения дифференцированных повышающих коэффициентов на тарифы для грузовых перевозок в некоторые морские порты.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте ассоциации.

В ЕБА считает эту инициативу необоснованной и может повредить украинским экспортерам и экономике в целом.

"Установление различных тарифов для перевозок в направлении отдельных портов фактически будет означать вмешательство в формирование себестоимости перевозок, что не согласуется с действующим законодательством", — говорится в сообщении.

Эксперты предупреждают, что подобные изменения могут замедлить евроинтеграцию транспортной отрасли.

В рамках евроинтеграционных процессов Украина обязалась согласовать транспортную политику с нормами Европейского Союза. Согласно Директиве 2012/34/ЕС о едином железнодорожном пространстве ЕС, тарифы должны быть прозрачными, экономически обоснованными и недискриминационными. ЕБА.

Кроме того, в условиях войны экспортные компании ключевых секторов экономики уже сталкиваются с высокими затратами на логистику. В такой ситуации повышение тарифов на перевозку в наиболее загруженные морские порты может еще больше "ударить" по экспорту.

В будущем это может привести к переходу грузов на автомобильный транспорт, что в свою очередь приведет к снижению грузооборота и доходов для самого перевозчика.

Такие инициативы вызывают беспокойство с учетом уже принятых решений по формированию тарифных расстояний в Одесский и Черноморский порты. Поезда направляются более длинным маршрутом, что уже увеличило стоимость железнодорожных перевозок и повысило конечную цену экспортной продукции.

Ассоциация настаивает на сохранении тарифов прозрачными, справедливыми, экономически обоснованными и отвечающими реальным расходам. К тому же бизнес-сообщество призывает к сохранению государственного контроля за формированием тарифов во избежание конфликта интересов.

Увеличение тарифов УЗ

В опубликованном 11 декабря 2024 года интервью глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отмечал, что в проекте ее финансового плана "чтобы компания осталась на плаву, могла безопасно и непрерывно осуществлять перевозку". Увеличенные тарифы заработали с 1 февраля 2025 года.

Намерения УЗ увеличить тарифы на грузовые перевозки вызвали в январе значительное сопротивление бизнесу. В частности, против выступила Украинская зерновая ассоциация, Европейская Бизнес Ассоциация и крупнейшие металлургические компании ("ArcelorMittal Кривой Рог", "Запорожсталь" и шесть горно-обогатительных комбинатов).