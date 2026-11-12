Нова хвиля атак на агропродовольчий сектор: чи загрожує українцям дефіцит продуктів

Російські атаки на агропродовольчий сектор України тривають, проте підстав очікувати критичного дефіциту харчових продуктів немає.

Як повідомляє Dilo, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами.

Цього тижня розпочалася нова хвиля російських атак на агропродовольчий сектор. Під загрозою залишаються підприємства різних напрямів аграрного виробництва, зокрема виробники харчової продукції, зазначив Висоцький.

Наразі оцінити масштаби завданих збитків неможливо. У Мінагрополітики розглядають різні сценарії реагування та заходи для мінімізації наслідків російських ударів.

Як Україна планує захистити зберігання агропродукції від атак РФ

Одним із ключових напрямків реагування є розвиток децентралізованих потужностей для зберігання агропродукції.

Зокрема, йдеться про залучення міжнародної допомоги для забезпечення прифронтових територій тимчасовими засобами зберігання.

Також передбачено залучення коштів Світового банку для компенсації до 80% вартості придбаних засобів зберігання агропродукції.

Загальний обсяг відповідної допомоги, за словами Висоцького, становить $146 млн.

Виробництво продуктів залишається розосередженим по Україні

Українське виробництво харчової продукції достатньо диверсифіковане географічно. Підприємства різного масштабу працюють практично в усіх регіонах країни, заявив міністр.

Попри наявність великих виробників і відомих брендів, значну частину ринку формують середні та невеликі локальні підприємства. Вони також реалізують продукцію через інтернет-торгівлю та місцеві торговельні мережі.

Така структура виробництва дозволяє підтримувати постачання навіть у разі пошкодження окремих підприємств або логістичних об'єктів, зазначив Висоцький.

Чи можливий дефіцит продуктів в Україні

У Міністерстві аграрної політики не бачать підстав для критичного дефіциту жодної з основних категорій харчових продуктів.

Висоцький визнав, що через російські атаки та логістичні обмеження можливі перебої з постачанням і тимчасова відсутність окремих товарів в асортименті торговельних точок.

Проте у середньостроковій перспективі забезпечення українців продовольством має залишатися стабільним.

"Ризики до того, щоб системно-довгостроково була відсутність тієї чи іншої харчової продукції, на сьогодні таких ризиків немає", - сказав Висоцький.

Російські удари поступово охоплюють різні напрями виробництва, тому наразі неможливо виокремити один конкретний сегмент агропродовольчого сектору, який перебуває в центрі уваги атак, підкресли він.

Нагадаємо, співвласник компанії "Карпатські мінеральні води" Сергій Устенко заявляв, що системні атаки на виробничі потужності створюють для української харчової галузі ризик "точки неповернення". Частина найбільших гравців може втратити частку ринку вже до зими через російські обстріли.

"Ніжинський жиркомбінат" на Чернігівщині зупинив випуск олії та шроту через пошкодження майна внаслідок серії ударів російських безпілотників 10 листопада 2026 року. Працівники не постраждали.

Висоцький зазначав, що російські атаки на підприємства харчової промисловості України можуть завдати економіці втрат у розмірі 2-3% ВВП. Росія знищує виробничі потужності, склади та логістичні об'єкти, однак наразі загрози дефіциту продовольства немає.