Россия ударила по заводу Roshen в Виннице: в компании прокомментировали атаку (ФОТО)

12 октября российские беспилотники ударили по производственному комплексу Roshen в Виннице, чисто гражданскому объекту и не имеющему никакого отношения к военному производству.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании.

Roshen прокомментировал удар по заводу в Виннице

Отмечается, что благодаря своевременному срабатыванию системы оповещения и эвакуации удалось предотвратить появление пострадавших.

В то же время, в компании добавили, что российская пропаганда считает, что на предприятиях корпорации якобы собирают беспилотники. В Roshen эту информацию опровергли.

"Предприятия корпорации производят кондитерскую продукцию и не производят производства дронов или другой продукции военного назначения. Производственный комплекс в Виннице является гражданским объектом", - подчеркнули в Roshen.

Там добавили, что удары по предприятиям пищевой промышленности угрожают жизни гражданских работников, уничтожают производственные мощности и рабочие места и нарушают поставки продукции.

В Roshen также подчеркнули, что распространение ложной информации не изменяет гражданское назначение предприятий и не может служить оправданием ударов по ним. Корпорация отмечает необходимость расследования атаки и надлежащей правовой оценки действий, ответственных за нее.

О Roshen

Корпорация Roshen занимает 27 место среди крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает в себя Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.); Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Производственная деятельность Липецкой фабрики в России остановлено с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства составляет около 300 тысяч тонн продукции в год.

Конечным бенефициаром предприятия есть сын экспрезидента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко.

Чистый прибыль компании Roshen за пять лет вырос почти в 2,7 раза - с 2,96 млрд грн в 2021 году до 7,91 млрд грн в 2025-м.

Винницкая кондитерская фабрика Roshen – одно из крупнейших кондитерских предприятий Украины. На фабрике работают более 1500 человек, а годовой объем производства превышает 100 000 тонн.

С начала 2026-го Roshen уже трижды терпел российские удары.

27 августа в результате массированной атаки РФ был полностью разрушен состав кондитерской корпорации Roshen в поселке Чубинское в Киевской области. Объект обеспечивал хранение и последующую поставку готовой продукции.

7 февраля в результате российской атаки был поврежден логистический центр кондитерской фабрики Roshen в Яготине Киевской области. Из-за атаки почти полностью уничтожен крупнейший склад готовой продукции Roshen.

Также в результате атаки на Киев в ночь на 24 января была повреждена шоколадная фабрика Roshen. Погибла работница предприятия и еще два человека получили травмы.



