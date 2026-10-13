Росія вдарила по заводу Roshen у Вінниці: у компанії прокоментували атаку (ФОТО)

12 жовтня російські безпілотники вдарили по виробничому комплексу Roshen у Вінниці, який є суто цивільним об'єктом та не має жодного відношення до військового виробництва.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба компанії.

Roshen прокоментував удар по заводу у Вінниці

Зазначається, що завдяки своєчасному спрацюванню системи оповіщення та евакуації вдалось запобігти появі постраждалих.

Водночас у компанії додали, що російська пропаганда вважає, що на підприємствах корпорації нібито збирають безпілотники. У Roshen цю інформацію спростували.

"Підприємства корпорації виготовляють кондитерську продукцію та не здійснюють виробництва дронів або іншої продукції військового призначення. Виробничий комплекс у Вінниці є цивільним об'єктом", — наголосили в Roshen.

Там додали, що удари по підприємствах харчової промисловості загрожують життю цивільних працівників, знищують виробничі потужності та робочі місця й порушують постачання продукції.

У Roshen також підкреслили, що поширення неправдивої інформації не змінює цивільного призначення підприємств і не може слугувати виправданням ударів по них. Корпорація наголошує на необхідності розслідування атаки та належної правової оцінки дій відповідальних за неї.

Про Roshen

Корпорація Roshen посідає 27-е місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Київська обл.); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина).

Виробничу діяльність Липецької фабрики у Росії зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва складає близько 300 тис. тонн продукції на рік.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є син експрезидента України Петра Порошенка Олексій Порошенко.

Чистий прибуток компанії Roshen за п’ять років зріс майже у 2,7 раза — з 2,96 млрд грн у 2021 році до 7,91 млрд грн у 2025-му.

Вінницька кондитерська фабрика Roshen– одне з найбільших кондитерських підприємств України. На фабриці працює понад 1500 людей, а річний обсяг виробництва перевищує 100 000 тонн.

Від початку 2026-го Roshen вже тричі зазнавав російських ударів.

27 серпня внаслідок масованої атаки РФ було повністю зруйновано склад кондитерської корпорації Roshen у селищі Чубинське Київської області. Об’єкт забезпечував зберігання та подальше постачання готової продукції.

7 лютого унаслідок російської атаки було пошкоджений логістичний центр кондитерської фабрики Roshen у Яготині Київської області. Через атаку майже повністю знищений найбільший склад готової продукції Roshen.

Також внаслідок атаки на Київ у ніч проти 24 січня була пошкоджена шоколадна фабрика Roshen. Загинула працівниця підприємства та ще двоє людей зазнали травм.



