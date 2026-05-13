Roshen у 2025 році заробив майже 8 млрд грн

Понад 90% прибутку всієї кондитерської галузі формує бізнес Петра Порошенка — Roshen. Фото з відкритих джерел.

Чистий прибуток компанії Roshen за п’ять років зріс майже у 2,7 раза — з 2,96 млрд грн у 2021 році до 7,91 млрд грн у 2025-му. Як повідомляє Delo.ua, про це свідчать дані аналітичної платформи YouControl. 

Водночас кондитерська галузь України за цей період також продемонструвала суттєве зростання. За даними VKURSI Market BI, ринок кондитерських виробів за п'ять років  виріс більш ніж удвічі, у середньому приблизно на 20% щорічно. У 2025 році сукупний дохід виробників склав 75,2 млрд грн проти 35,5 млрд грн у 2021 році.  

Прибуток галузі за цей самий період зріс ще швидше — з 3,1 млрд грн у 2021 році до 8,6 млрд грн у 2025-му, що означає майже триразове зростання.

Водночас із 272 зареєстрованих виробників кондитерських виробів лише 136 завершили 2025 рік із прибутком, а 41 — зі збитками.

Концентрація прибутку

Абсолютним лідером ринку залишається Roshen. Сукупно дві його структури — Кондитерська корпорація «Рошен» та ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика» — забезпечили майже 7,95 млрд грн прибутку, що становить понад 90% результату всієї галузі.

До десятки найприбутковіших виробників також увійшли:

  • ТОВ "АВК Конфекшінері"— 178,9 млн грн
  • ПП "Укркорн" — 61,6 млн грн
  • ТОВ "ІТС Вілтон" — 57,9 млн грн
  • ТОВ "Риф" — 54,8 млн грн
  • ТОВ "Малбі Фудс" — 50 млн грн
  • ТОВ "Сідвелс" — 37,2 млн грн
  • ТОВ "Родина КМ" — 34,3 млн грн
  • ТОВ "Домінік Ко" — 30 млн грн

Структура ринку

В Україні працюють 272 виробники шоколаду та кондитерських виробів. Лише 17 компаній мають іноземних бенефіціарів, що свідчить про домінування локального капіталу.

Разом із тим частина гравців має іноземну структуру власності: зокрема, серед бенефіціарів окремих компаній присутні структури з Люксембургу, Кіпру та США.

Боргове навантаження та фінансування

Окремі великі виробники активно використовують кредитне фінансування. Найбільше обтяжень зафіксовано у ТОВ "Малбі Фудс" — 26 діючих зобов’язань на суму близько 5,7 млрд грн. У ТОВ "Риф" — 900 млн грн, у ТОВ "ІТС Вілтон" — 400 млн грн.

Експерти зазначають, що наявність обтяжень є типовим інструментом залучення фінансування і не обов’язково свідчить про фінансові проблеми.

Ринок і попит

Попри війну, внутрішній попит на солодощі залишається стабільним. Водночас український ринок залежить від імпорту какао-сировини, що робить виробників чутливими до глобальних цінових коливань.

Світовий ринок какао у 2023–2025 роках пережив різке подорожчання через неврожаї в Африці, яка забезпечує близько 60% світового виробництва.

Автор:
Олена Черкасець