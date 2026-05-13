Roshen в 2025 году заработал почти 8 млрд. грн.

Рошен
Более 90% прибыли всей кондитерской отрасли формирует бизнес Петра Порошенко – Roshen. Фото из открытых источников.

Чистая прибыль компании Roshen за пять лет выросла почти в 2,7 раза — с 2,96 млрд грн в 2021 году до 7,91 млрд грн в 2025-м. Как сообщает Delo.ua, об этом свидетельствуют данные аналитической платформы YouControl.

В то же время, кондитерская отрасль Украины за этот период также продемонстрировала существенный рост. По данным VKURSI Market BI, рынок кондитерских изделий за пять лет вырос более чем в два раза, в среднем примерно на 20% ежегодно. В 2025 году совокупный доход производителей составил 75,2 млрд. грн. против 35,5 млрд. грн. в 2021 году.

Прибыль отрасли за этот же период выросла еще быстрее — с 3,1 млрд грн в 2021 году до 8,6 млрд грн в 2025 году , что означает почти трехкратный рост.

В то же время из 272 зарегистрированных производителей кондитерских изделий только 136 завершили 2025 год с прибылью, а 41 — с убытком.

Концентрация прибыли

Абсолютным лидером рынка остается Roshen. Совокупно две его структуры - Кондитерская корпорация "Рошен" и ЧАО "Винницкая кондитерская фабрика" - обеспечили почти 7,95 млрд грн прибыли , что составляет более 90% результата всей отрасли.

В десятку самых прибыльных производителей также вошли:

  • ООО "АВК Конфекшинери" - 178,9 млн грн
  • ЧП "Укркорн" - 61,6 млн грн
  • ООО "ИТС Вилтон" - 57,9 млн грн
  • ООО "Риф" - 54,8 млн грн
  • ООО "Малби Фудс" - 50 млн грн
  • ООО "Сидвелс" - 37,2 млн грн
  • ООО "Семья КМ" - 34,3 млн грн
  • ООО "Доминик Ко" - 30 млн грн

Структура рынка

В Украине работают 272 производителя шоколада и кондитерских изделий. Только 17 компаний имеют иностранных бенефициаров, что свидетельствует о преобладании локального капитала.

Вместе с тем, часть игроков имеет иностранную структуру собственности: в частности, среди бенефициаров отдельных компаний присутствуют структуры из Люксембурга, Кипра и США.

Долговая погрузка и финансирование

Отдельные крупные производители активно используют кредитное финансирование. Больше всего обременений зафиксировано у ООО "Малби Фудс" - 26 действующих обязательств на сумму около 5,7 млрд грн. У ООО "Риф" - 900 млн грн, у ООО "ИТС Вилтон" - 400 млн грн.

Эксперты отмечают, что наличие отягощений является типичным инструментом привлечения финансирования и не обязательно свидетельствует о финансовых проблемах.

Рынок и спрос

Несмотря на войну, внутренний спрос на сладости остается стабильным. В то же время, украинский рынок зависит от импорта какао-сырья, что делает производителей чувствительными к глобальным ценовым колебаниям.

Мировой рынок какао в 2023–2025 годах пережил резкое удорожание из-за неурожаев в Африке, обеспечивающей около 60% мирового производства.

Автор:
Елена Черкасец