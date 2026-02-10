Roshen остановил продажу зефира, пастилы и мармелада после атаки на логистический центр

После массированной атаки российских окупантов на Киевщину 7 февраля 2026 года в сети магазинов Roshen временно исчезли популярные весовые сладости - зефир, пастила и мармеладные дольки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Главком".

Дефицит сладостей в Рошен

Витрины, где обычно размещалась эта продукция, сейчас пустуют.

Администрация магазинов разместила на месте отсутствующих товаров обращение к покупателям. В нем объясняется, что производство было частично разрушено в результате вражеского удара, а специалисты компании прилагают максимум усилий для быстрого возобновления рабочих процессов и возвращения любимых товаров на полки. При этом другие категории кондитерских изделий остаются налицо, а на часть продукции действуют акционные предложения.

Причиной ситуации стала атака дронов и ракет в ночь на субботу, 7 февраля, когда под удар попал логистический центр фабрики в Яготине Киевской области. Наибольший склад с готовой продукцией претерпел значительные разрушения и пожар.

Несмотря на масштабный ущерб, Петр Порошенко, ранее бывший бенефициарным владельцем Roshen, сообщил, что предприятие перешло на круглосуточный режим работы, а цены на продукцию останутся стабильными и доступными для покупателей.

О Roshen

Корпорация Roshen, согласно информации на ее сайте, занимает 27 место среди крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает в себя Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.); Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Производственная деятельность Липецкой фабрики в России остановлено с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства составляет около 300 тысяч тонн продукции в год.

Конечным бенефициаром предприятия является сын экспрезидента Украины Петр Порошенко Алексей.